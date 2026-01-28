Le CAC 40 recule nettement, lesté par LVMH et le luxe

Les bourses européennes ont terminé la séance de mercredi en ordre dispersé avec toutefois une tendance pour la baisse. Le CAC 40 a notamment signé la plus forte baisse des grands indices du Vieux-Continent avec un repli de 1,06%, à 8 066,68 points, affecté principalement par le repli du secteur du luxe après la publication de LVMH.

Les autres grandes places financières ont été plus mesurées dans leurs réactions à l'image du DAX 40 à Francfort (-0,20%, à 24 843,54 points), et l'Euro Stoxx 50 a suivi la même direction (-0,88%, à 5 941,62 points).



Aux Etats-Unis, vers 17h45, les indices sont timidement dans le vert, le Dow Jones grappille 0,07%, à 49 037 points, et le Nasdaq Composite gagne 0,18%, à 23 861 points. De son côté, le S&P 500 est en très légère hausse de 0,10, à 6 985 points, après avoir dépassé les 7 000 points pour la première fois de son histoire en début de séance.



L'actualité a donc été logiquement dominée par la micro-économie alors que la saison des résultats débute en Europe, LVMH est la première entreprise du CAC 40 à s'y coller, alors qu'aux Etats-Unis, les publications se multiplient depuis une semaine.



A Paris, LVMH (-7,89%, à 542,80 euros) a donc déçu, entrainant dans son sillage Kering et Hermès, sachant que ces trois sociétés représentent près de 22% de la capitalisation boursière totale du CAC 40. En prenant en compte L'Oréal, également présent dans le luxe, cette part monte à près de 30% du total de l'indice.



Le numéro un mondial du luxe a dévoilé des revenus annuels de 80,81 milliards d'euros, soit un repli en organique de 1%. Parallèlement, le bénéfice net a fondu de 13%, à 10,878 milliards d'euros. Les perspectives ont également été peu appréciées, le message du groupe a été considéré comme prudent. Parmi les autres acteurs, Salvatore Ferragamo a déçu et son titre a terminé en baisse de 5,75%, à 6,31 euros à Milan.



Si l'on met donc le secteur du luxe à part, les places européennes ont globalement fait preuve de prudence ce mercredi. Les statistiques macro-économiques ont été peu nombreuses et pas d'une importance capitale. On retiendra toutefois la très légère amélioration de l'indice Gfk allemand mesurant la confiance des consommateurs. Pour février, il est passé de -26,9 à -24,1 points, là où les analystes tablaient sur -25,8 points.



Le regard vers les Etats-Unis



Les investisseurs étaient donc principalement en position d'attente avec un oeil sur les Etats-Unis.



La Réserve fédérale américaine doit rendre sa décision de politique monétaire ce soir, et devrait selon toute vraisemblance ne pas toucher ses taux. Deux assouplissements monétaires sont anticipés cette année par la communauté financière, mais normalement pas avant le mois de juin. La conférence de presse de Jerome Powell, président de la Fed, sera particulièrement suivie, notamment pour y déceler des indices sur les intentions futures de la banque centrale américaine. Il y a peu de chance que Jerome Powell réagisse aux attaques, dont il est la cible, de Donald Trump.



Outre la Fed, les intervenants s'intéressent au pays de l'Oncle Sam car de grands noms de la cote doivent publier leurs résultats trimestriels. Sur les 7 Magnifiques, 3 sont attendus ce soir après la clôture : Microsoft, Meta et Tesla. IBM dévoilera également ses comptes.



Au niveau de l'actualité internationale, exceptionnellement, aucun pays n'a été menacé d'une hausse de ses droits de douane par les Etats-Unis ce mercredi. En revanche, Donald Trump a exhorté l'Iran a signer un accord sur ses activités nucléaires, tout en menaçant le pays d'une attaque sur Téhéran "bien pire" que les frappes aériennes de juin 2025. Le président a précisé qu'une nouvelle "armada" était en route vers le Moyen-Orient.



Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,91%). La monnaie unique se négocie contre 1,1932USD.



De son côté, le Bitcoin avance de 0,31% et s'échange contre 89 411USD.



Enfin, la hausse des métaux précieux s'est poursuivie ce mercredi. L'once d'or a touché les 5 311,29USD, tandis que celle d'argent se négociait au plus haut du jour à 116,12EUR.