Le CAC 40 réduit ses gains après le démenti USA-Iran

Les Bourses européennes ont clôturé la séance ce mercredi sans direction claire. Les marchés guettent le moindre signe d'un compromis entre l'Iran et les Etats-Unis. Retrouvant de l'élan, le CAC 40 a rebondi grâce à un gain de 0,43% à 8 207,89 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,28% à 6 081,22 points. A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé. Le Dow Jones gagne 0,49% vers 17h45. Seul Amsterdam a reculé (-0,21%).

La télévision d'État iranienne a déclaré que Téhéran avait obtenu un projet de cadre initial non officiel pour un mémorandum d'entente avec les Etats-Unis. L'Iran rétablirait le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz à son niveau d'avant-guerre dans un délai d'un mois. Washington ôterait ses forces militaires de la zone proche de l'Iran et lèverait son blocus naval.



Peu avant 17h, Reuters a indiqué que la Maison-Blanche démentait les informations des médias sous contrôle iranien, dénonçant un "faux protocole d'accord et "une pure fabrication". "Cette information des médias d'État iraniens n'est pas vraie et le projet d'accord-cadre qu'ils ont +publié+ est une totale invention. Personne ne devrait croire un mot de ce que les médias d'Etat iraniens sortent", a répliqué l'exécutif américain via l'un de ses comptes officiels sur X, Rapid Response 47.



Par ailleurs, la Chine endosse le rôle de médiateur dans les négociations de paix entre les Etats-Unis et l'Iran. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réitéré l'appel de la Chine au respect du cessez-le-feu au Moyen-Orient. Il a exprimé l'espoir que Washington et Téhéran recherchent un compromis, a rapporté mercredi l'agence d'État Chine Nouvelle.



Téhéran accuse Washington d'avoir enfreint le cessez-le-feu



Quant aux gardiens de la révolution iraniens, ils ont estimé ce mercredi peu vraisemblable une reprise de la guerre avec les Etats-Unis, sur fond de tractations diplomatiques, tout en se disant prêts à faire face à une nouvelle attaque.



Hier, l'Iran a reproché aux États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines nocturnes dans le sud du pays, qui portent un coup aux crédibles progrès dans ces négociations pour mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient. "L'armée terroriste américaine, poursuivant ses actions illégales et injustifiées depuis le cessez-le-feu (...), a commis au cours des dernières 48 heures une violation flagrante du cessez-le-feu dans la région d'Hormozgan", a détaillé le ministère des Affaires étrangères, sans préciser la nature des faits.



"La probabilité d'une guerre est faible en raison de la faiblesse de l'ennemi", a déclaré Mohammad Akbarzadeh, un haut responsable des forces navales des Gardiens, cité par l'agence de presse Tasnim. Mais "les forces armées se tiennent en alerte, leurs chargeurs pleins", a-t-il ajouté, jurant de "transformer la zone" allant de l'est à l'ouest du Golfe en "un cimetière pour les agresseurs".



Pétrole : les cours repartent à la baisse



Dans ce contexte géopolitique tendu, les cours du pétrole diminuent à nouveau. Après 17h45, le Brent perd 3,47% à 95,83 dollars. Le WTI cède 3,53% à 90,15 USD.



Dans l'actualité des sociétés cotées, Capgemini (-3,50%) a essuyé l'une des plus fortes baisses du CAC 40 alors qu'il s'est montré optimiste en dévoilant des objectifs fixés pour 2028. Les investisseurs ne se montrant guère convaincus par la feuille de route présentée ce matin par le géant français des services informatiques. Si Oddo BHF juge les objectifs à moyen terme satisfaisants, avec une prévision de croissance du chiffre d'affaires meilleure que prévu, il note aussi un objectif de marge inférieur aux attentes.



Entre 2025 et 2028, l'entreprise de services du numérique compte réaliser un taux de croissance annuel composé de son chiffre d'affaires de 5,5 à 7,5% à taux de change constants, avec environ 2 points issus des fusions/acquisitions. Sur la même période, elle s'attend également à augmenter son résultat d'exploitation avant charges liées aux acquisitions de 130 à 150 points de base, pour atteindre 12,1 à 12,3% du chiffre d'affaires. Enfin, le free cash-flow organique cumulé devrait être supérieur à 6 milliards d'euros sur cette période 2026-2028.



En revanche, Renault s'est distingué au sein du CAC 40 avec un gain de 4,33%, soutenu par des informations de Reuters sur l'activité du groupe en Espagne. Selon l'agence de presse, le constructeur automobile et les organisations syndicales en Espagne auraient trouvé un accord de principe. Ce dernier porterait sur la fabrication de cinq nouveaux modèles sur les sites de Palencia et Valladolid, et sur le maintien de 6 000 emplois.



Carrefour (+0,56%) a annoncé ce mercredi le lancement d'une offre de rachat portant sur deux lignes obligataires arrivant à échéance en 2027 et 2028, pour un montant maximal d'acceptation fixé à 200 millions d'euros.



Akzo Nobel a dominé l'AEX 25 en s'adjugeant 19,54%. Le spécialiste des peintures et produits de revêtements a bondi à la Bourse d'Amsterdam, suite à son refus le 1er mai dernier d'une offre de la part de Nippon Paint Holdings et de The Sherwin-Williams Company. Dans le détail, il s'agissait d'une proposition conditionnelle et non contraignante de ces deux groupes concernant l'ensemble des actions émises et en circulation d'AkzoNobel à un prix indicatif de 73 euros en espèces par action. L'offre faisait suite à une proposition initiale soumise le 16 avril et rejetée le 22 avril.



Après la clôture, les investisseurs prendront connaissance des résultats annuels de Soitec.



Au chapitre statistiques, en mai 2026, la confiance des ménages en France se dégrade de nouveau, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui baisse de deux points et atteint, à 82, son plus bas niveau depuis mars 2023. Il s'éloigne ainsi encore davantage de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).