Le CAC 40 sous les 8 000 points, les espoirs de paix au Moyen-Orient s'étiolent

Les Bourses européennes ont clôturé en repli cette deuxième séance de la semaine. L'instabilité géopolitique continue de dicter la tendance sur les marchés mondiaux. Les perspectives d'une paix durable entre les Etats-Unis et l'Iran s'obscurcissent à nouveau. Le CAC 40 a enregistré une quatrième séance de suite dans le rouge, perdant 0,95% et passant sous le seuil des 8 000 points : 7 979,92. L'Euro Stoxx 50 a reculé de 1,42% à 5 811,57 points. Francfort et Amsterdam ont cédé respectivement 1,54% et 1,55%.



A Wall Street, les indices évoluent aussi dans le rouge. Le Dow Jones perd 0,46% vers 17h50.



Sur l'évolution du conflit au Moyen-Orient, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a exclu l'idée d'amender ses propositions pour mettre durablement fin à cette guerre entre Washington et Téhéran. "Il n'y a pas d'autre choix que d'accepter les droits du peuple iranien, tels qu'établis dans la proposition en 14 points", a-t-il écrit dans un message publié sur X, ce mardi.



De son côté, Donald Trump a rejeté l'offre iranienne estimant que le document reçu de Téhéran était bon "à mettre à la poubelle". Le président américain a considéré la veille que la réponse iranienne est "complètement stupide" et il a promis une "victoire complète" contre l'Iran.



Dans sa réponse, l'Iran exhorte à une fin immédiate des hostilités dans la région, y compris au Liban, et à la cessation du blocus de ses ports par la marine américaine, d'après le ministère des Affaires étrangères. Téhéran exige aussi le dégel des avoirs iraniens détenus à l'étranger.



Mohammad Bagher Ghalibaf a, lui, prévenu que son pays était prêt à "donner une leçon" en cas de nouvelle agression de Washington.



En outre, Trump a comparé hier le cessez-le-feu en cours à un malade "sous assistance respiratoire", avec "1% de chances" de survie. La trêve était entrée en vigueur le 8 avril dernier après plusieurs semaines d'escalade militaire et de menaces américaines contre l'Iran.



De son côté, le Premier ministre du Qatar Mohammed ben Abderrahmane Al Thani a a déclaré ce mardi que "l'Iran ne devrait pas utiliser le détroit d'Ormuz comme une arme pour faire pression ou faire chanter les pays du Golfe". Ce passage maritime stratégique est cadenassé par Téhéran et les Etats-Unis depuis le début du conflit américano-iranien.



D'ailleurs, la marine iranienne confirme avoir éloigné "une frégate américaine qui se préparait à traverser le détroit d'Ormuz, selon son message publié sur son compte Telegram. "Après avoir observé des comportements provocateurs, la marine a envoyé des tirs d'avertissement ciblés, ce qui a permis au navire de changer de cap", affirme t-elle.



Dans ce contexte géopolitique très pesant, les cours du pétrole continuent de progresser. Le Brent avance de 2,86% à 107,57 dollars. Le WTI gagne 3,10% à 101,40 USD.



Pour Grégoire Kounowski, conseiller en stratégie d'investissement chez Norman K, "le contexte de guerre ravive les tensions inflationnistes, en particulier via la hausse des matières premières. Le pétrole a fortement progressé (+55% en quelques semaines), reflétant des tensions accrues sur l'offre mondiale."



SES leader du SBF 120



Dans l'actualité des sociétés cotées, SES (+5,22%) a fini en tête du SBF 120 à la faveur de ventes solides au premier trimestre 2026. Elles sont en hausse de 80,5% à taux de change constants (+3,1% en comparable), à 847 MEUR, surpassant le consensus qui ciblait 828 MEUR, tiré par la consolidation d'Intelsat depuis juillet 2025. Le fournisseur de services de télécommunication par satellite confirme ses objectifs 2026 : un chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté stables sur un an en base comparable et à taux de change constants. Les investissements sont toujours attendus autour de 700 MEUR.



A la Bourse d'Amsterdam, Prosus (-5,73%) a été victime de lourds dégagements , signant la plus forte baisse de l'AEX 25. Le groupe a été délaissé après la publication d'une lettre de son CEO aux actionnaires sur l'exercice 2026 et 2027. Le marché sanctionne la réduction des prévisions de bénéfices pour l'année prochaine. L'investisseur technologique prévoit désormais un EBITDA ajusté réduit pour l'exercice 2027, ciblant une fourchette entre 100 et 150 millions de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de certains analystes.



Siemens Energy (-5,05%) a enregistré l'un des plus fortes replis du DAX ce mardi alors que ses résultats au deuxième trimestre de son exercice 2025/2026 semblent très solides. Les revenus sont en hausse de 8,9% (sur une base comparable) à 10,3 MdsEUR, mais "ils sont inférieurs de 5% aux attentes des analystes, relève Jefferies. Pourtant, le spécialiste allemand des technologies énergétiques a fait savoir que son carnet de commandes a atteint un sommet de 154 MdsEUR sur ce second trimestre, soit une augmentation de 16% en glissement annuel.



Thyssenkrupp (-3,88%) s'est replié à Francfort après l'annonce ce mardi d'une révision à la baisse de ses perspectives de revenus annuels, en parallèle de la publication de ses résultats contrastés du deuxième trimestre de son exercice 2025/2026. Le groupe sidérurgique allemand anticipe désormais un recul de ses ventes pouvant aller jusqu'à 3%, ou une stabilité par rapport à l'exercice précédent. Précédemment, il s'attendait à une évolution comprise entre -2% et +1%.



USA : l'inflation accélère plus qu'attendu en avril



Côté statistiques, la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis a accéléré un peu plus que prévu en avril, atteignant un rythme annuel de 3,8%, alors que les économistes n'attendaient qu'un taux de 3,7% après celui de 3,3% observé en mars. Sans surprise, cette accélération de l'inflation globale d'un mois sur l'autre traduit essentiellement une envolée de 17,9% des prix de l'énergie en avril, dont un bond de 28,4% des prix de l'essence.