Ce matin, la publication de Richemont, qui a dévoilé une hausse de 20% de son CA, à 6,33 MdsEUR, a entraîné tout le secteur du luxe parisien dans son sillage, à l'instar de Kering (+3,4%), LVMH (+2,7%) ou encore Hermès (+2,6%).
Cela ne suffit néanmoins pas à sortir l'indice parisien de la zone rouge : il reste plombé par Carrefour (-1,9%), Air Liquide (-1,2%) ou encore Orange (-1%).
Les investisseurs n'oublient pas pour autant la géopolitique. Hier, Donald Trump avait annoncé la mise en place "immédiate" d'un péage dans le détroit d'Ormuz au profit des Etats-Unis... avant d'y renoncer quelques heures plus tard en annonçant qu'en échange, les pays du Golfe réaliseraient de mirifiques investissements outre-Atlantique.
"Nous verrons des usines, des sites industriels et des équipements affluer vers les États-Unis à un rythme historique, ce qui permettra de créer plusieurs millions d'emplois américains bien rémunérés", a-t-il assuré sur son réseau Truth Social.
Bonne surprise sur l'inflation US
Au-delà des grandes déclarations, les marchés s'inquiètent toujours de l'absence d'avancées au Moyen-Orient. Les prix du pétrole poursuivent ainsi leur ascension, avec un Brent à 86 USD le baril (+0,8%) et un WTI à 80,4 USD (+0,8%).
Malgré la hausse de l'or noir de ces derniers jours, les investisseurs ont pris connaissance avec surprise d'une inflation moins importante que prévu aux USA : l'inflation annuelle sous-jacente a ralenti à 2,6% en juin, après avoir atteint 2,9% en mai, des chiffres qui écartent l'hypothèse d'une hausse des taux de la Fed à la fin du mois. "Si nous menons correctement notre politique, et nous le ferons, la poussée inflationniste des cinq dernières années appartiendra au passé", a même commenté Kevin Warsh, président de la Fed.
Dans ce contexte, le rendement du Treasury à dix ans a ainsi reculé de 3,4 points de base, à 4,59%.
Richemont et ASML en vedettes
Du côté des marchés, Richemont s'adjuge 6,2% après ses résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, portés par l'essor des ventes de bijoux.
ASML s'adjuge 3,7% après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre et relevé ses perspectives annuelles, offrant un signal encourageant pour l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs.
En revanche, Antofagasta cède 2% après la publication de ses statistiques semestrielles, qui font état d'un recul de la production de cuivre et de molybdène au premier semestre 2026.
Enfin, Axfood (-11,4%), distributeur alimentaire suédois, pâtit de la publication de ses résultats du deuxième trimestre et des gains de parts de marché d'ICA.
Les catalyseurs à surveiller
Les marchés prendront connaissance des résultats de J&J, de Morgan Stanley ou encore de BlackRock plus tard dans la journée.
Sur le front des statistiques, les marchés surveilleront les prix à la production aux États-Unis, l'indice Empire State ou encore les stocks de pétrole aux États-Unis.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.