Le CAC40 poursuit sur sa lancée vers 8050Pts

Après quatre séances de suite dans le vert (dont un bond de 0,9% mercredi), le CAC40 poursuit sur sa lancée, avec un gain de 1% vers 8050, encouragé par la vigueur continue des indices américains.



Wall Street a fait preuve mercredi d'une bonne résistance à l'entrée en vigueur du shutdown (fermeture partielle des administrations fédérales), ainsi qu'à la publication d'un rapport d'ADP illustrant la morosité du marché du travail américain.



Pour rappel, le cabinet de services aux entreprises a fait part de 32 000 destructions d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en septembre. De plus, il a révisé le solde du mois précédent à -3 000, au lieu de +54 000 en première lecture.



'Alors que le rapport sur l'emploi de septembre pourrait ne pas être publié à cause du shutdown, ces chiffres valident encore un peu davantage l'hypothèse que le marché du travail est en fort ralentissement', constate Bastien Drut, chez CPRAM.



'Cela pourrait même se dégrader davantage avec le shutdown', prévient-il. Estimant donc qu'il ne fait pas de doute que la Fed va continuer son cycle de baisses de taux, la question devient selon lui : 'va-t-elle accélérer ce cycle ?'.



Le shutdown pourrait aussi remettre en question la parution des inscriptions hebdomadaires au chômage et des commandes à l'industrie américaine cet après-midi,



Les chiffres du chômage dans la zone euro ont été pibliés ce matin. En août 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,3%, contre 6,2% en juillet, tandis que celui de l'UE est resté stable à 5,9%, selon les chiffres publiés par Eurostat.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, EssilorLuxottica annonce la finalisation de l'acquisition d'Optegra, 'plateforme d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée', cette opération ayant reçu les autorisations nécessaires.



Saint-Gobain indique être entré en négociations exclusives avec Ponsardin Industries pour la cession de SFIC Belgique, un distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds.



TotalEnergies annonce un accord de cession d'une partie de sa participation dans le projet de stockage de CO2 de Bifrost à CarbonVault, filiale danoise du cimentier allemand Schwenk, ainsi accueilli comme partenaire et futur client au sein du projet.

