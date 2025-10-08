Les prix du cacao ont poursuivi leur chute cette semaine, tombant à leur niveau le plus bas depuis près de deux ans après une période de flambée historique. Les contrats à terme livrables en décembre aux États-Unis ont reculé de 1,4% mercredi, à 6 090 dollars la tonne, après une perte de 10% sur la semaine close le 3 octobre. Ce repli marque une rupture nette avec les sommets atteints fin 2024, lorsque les prix avoisinaient 13 000 dollars la tonne en raison de mauvaises récoltes, d’infestations et de restrictions d’exportation en Afrique de l’Ouest. Le mouvement baissier s’est accéléré après la décision de la Côte d’Ivoire et du Ghana d’augmenter le prix minimum garanti aux producteurs, déclenchant une vague de ventes.

Plusieurs banques estiment toutefois que le marché du cacao est désormais survendu. Citi évoque des positions spéculatives "historiquement faibles" et un signal de "survente" marqué, tandis que Société Générale décrit les contrats échangés à Londres comme "extrêmement survendus". Les gestionnaires de fonds sont passés en position nette vendeuse, atteignant leur plus haut niveau de ventes à découvert depuis août 2022. Ce positionnement accroît le risque d’un rattrapage rapide.