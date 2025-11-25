Le shutdown a mis la pagaille dans l'appareil statistique américain. Il a privé les investisseurs de statistiques pendant un mois et demi. Et pendant ce temps, le travail de collecte des données a été suspendu. Il faudra donc encore plusieurs semaines avant de retrouver un calendrier normal. En attendant, certaines statistiques seront publiées, avec retard, d'ici Noël, tandis que d'autres seront tout simplement annulées.

A ce jour, le Bureau des Statistiques du Travail (BLS) a publié un calendrier mis à jour. Le BEA a de son côté indiqué que l’indicateur d’inflation PCE du mois de septembre sera publié le 5 décembre. Nous reprenons ici les principales statistiques attendues d’ici Noël.

Sources : BLS, BEA, Zonebourse

On constate que plusieurs données ne seront jamais publiées : le JOLTS de septembre, le CPI du mois d’octobre, et la série des salaires réels d’octobre.

Pour ce qui est du rapport sur l’emploi de ce même mois, les créations d’emploi seront incorporées au rapport du mois de novembre. Il n’y aura en revanche pas de taux de chômage pour ce mois.

Les créations d’emploi dépendent de l’enquête auprès des entreprises. Ces données peuvent être récupérées a posteriori. Le taux de chômage dépend lui de l’enquête des ménages, qui ne peut être menée rétroactivement.

Précisons enfin que la première estimation du PIB du troisième trimestre devrait être publiée le mardi 23 décembre.