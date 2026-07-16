Le Canada devrait rejoindre le programme "GCAP" en tant qu'observateur
Ce programme qui rassemble déjà le Japon (via Mitsubishi), l'Italie (via Leonardo) et le Royaume-Uni (via BAE Systems) vise à développer un avion de chasse de sixième génération. Une nouvelle chaise, réservée au Canada, pourrait être placée autour de la table, affirme le média Politico.
Ottawa serait parvenu à négocier une place d'observateur au sein du programme Global Combat Air Programme (GCAP), un statut qui n'implique toutefois, pour le moment, aucun engagement financier, ni participation à des contrats liant les trois partenaires historiques.
L'intérêt pour le Canada ? "Ce statut est conçu comme une étape pouvant ouvrir la voie à une implication plus profonde à l'avenir", assure Politico. Une source proche du dossier aurait aussi assuré qu'Ottawa prévoyait d'apporter son expertise dans les technologies de simulation de vol pour la formation des pilotes.
La participation du Canada au programme pourrait être officiellement annoncée en marge du Salon aéronautique international de Farnborough, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de l'industrie aérospatiale et de la défense, qui se tiendra du 20 au 24 juillet au Royaume-Uni.
Début juillet, le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon avaient signé un contrat de 4,6 milliards de livres sterling dans le cadre du programme GCAP, présenté comme "une étape majeure vers le développement d'un avion de combat de sixième génération", dont l'entrée en service est prévue en 2035.
Attribué par l'agence GCAP à la coentreprise Edgewing, ce contrat financé conjointement par les trois pays devait permettre de poursuivre la phase de conception de l'appareil, en définissant ses principales caractéristiques et en menant les essais nécessaires.
Le futur appareil est notamment destiné à opérer aux côtés des Eurofighter Typhoon, des F-35 et de systèmes autonomes au sein de la Royal Air Force.
Leonardo S.p.A. figure parmi les leaders européens de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de défense aérospatiale. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes de défense (38,9%) : armes, radars, etc. ;
- hélicoptères (29,8%) : civils et militaires ;
- équipements aéronautiques (21,7%) : avions, etc. ;
- systèmes spatiaux (5,1%) ;
- solutions de cybersécurité (3,5%) ;
- autres (1%).
A fin 2025, le groupe dispose de 131 sites de production implantés en Italie (61) au Royaume-Uni (9), aux Etats-Unis (27) et autres (34).
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (23,3%), Royaume-Uni (13,1%), Europe (16,8%), Etats-Unis (23,2%) et autres (23,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.