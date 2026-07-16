Le Canada devrait rejoindre le programme "GCAP" en tant qu'observateur

Ce programme qui rassemble déjà le Japon (via Mitsubishi), l'Italie (via Leonardo) et le Royaume-Uni (via BAE Systems) vise à développer un avion de chasse de sixième génération. Une nouvelle chaise, réservée au Canada, pourrait être placée autour de la table, affirme le média Politico.

Ottawa serait parvenu à négocier une place d'observateur au sein du programme Global Combat Air Programme (GCAP), un statut qui n'implique toutefois, pour le moment, aucun engagement financier, ni participation à des contrats liant les trois partenaires historiques.



L'intérêt pour le Canada ? "Ce statut est conçu comme une étape pouvant ouvrir la voie à une implication plus profonde à l'avenir", assure Politico. Une source proche du dossier aurait aussi assuré qu'Ottawa prévoyait d'apporter son expertise dans les technologies de simulation de vol pour la formation des pilotes.



La participation du Canada au programme pourrait être officiellement annoncée en marge du Salon aéronautique international de Farnborough, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de l'industrie aérospatiale et de la défense, qui se tiendra du 20 au 24 juillet au Royaume-Uni.



Début juillet, le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon avaient signé un contrat de 4,6 milliards de livres sterling dans le cadre du programme GCAP, présenté comme "une étape majeure vers le développement d'un avion de combat de sixième génération", dont l'entrée en service est prévue en 2035.



Attribué par l'agence GCAP à la coentreprise Edgewing, ce contrat financé conjointement par les trois pays devait permettre de poursuivre la phase de conception de l'appareil, en définissant ses principales caractéristiques et en menant les essais nécessaires.



Le futur appareil est notamment destiné à opérer aux côtés des Eurofighter Typhoon, des F-35 et de systèmes autonomes au sein de la Royal Air Force.