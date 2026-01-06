La société de droit canadien Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Aéroports de Paris (ADP) et détenir 5,61% du capital et 3,23% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une perte de droits de vote double.