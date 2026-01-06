Le Canada Pension Plan Investment Board recule sous les 5% des votes de ADP
Publié le 06/01/2026 à 12:54
Ce franchissement de seuil résulte d'une perte de droits de vote double.
|
Temps réel
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|112,60 EUR
|+0,90 %
|+0,81 %
|+1,08 %
|12:54
|Le Canada Pension Plan Investment Board recule sous les 5% des votes de ADP
|10:59
|CPPIB passe sous les 5% des votes
Publié le 06/01/2026 à 12:54
|12:54
|Le Canada Pension Plan Investment Board recule sous les 5% des votes de ADP
|10:59
|CPPIB passe sous les 5% des votes
|08:19
|AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Bernstein mise sur Thales plutôt que sur BAE Systems et Dassault Aviation
|09:01
|Les ambitions des USA passent crème
|18/12
|Point marchés-L'Europe finit dans le vert après la BCE et la BoE
|RE
|18/12
|Aeroports de Paris : ADP, plus forte baisse du SRD et du SBF 120 à la clôture de la séance du jeudi 18 décembre 2025
|18/12
|TAV Airports : Aéroports de Paris fusionne avec sa filiale Tank Öwa et devient actionnaire direct à hauteur de 46,12 % du capital de TAV
|RE
|18/12
|Wall Street applaudit le ralentissement de l'inflation, l'Europe sereine
|AW
|18/12
|Point marchés-Wall Street vue en légère hausse, l'Europe attend les banques centrales
|RE
|18/12
|Aeroports de Paris : ADP, plus forte baisse du SRD et du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 18 décembre 2025
|18/12
|Marché : gains timides dans l'attente des banques centrales
|18/12
|Groupe ADP dans le brouillard après la décision de l'ART
|18/12
|ADP chute après le refus de l'ART d'approuver les redevances aéroportuaires
|RE
|18/12
|ADP (-6%) et Douglas (-8%) souffrent en Bourse, Currys brille
|18/12
|EXEL Industries : BNP Paribas, EssilorLuxottica, Nexans, Sopra Steria... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
|18/12
|Bourse : EssilorLuxottica conserve Burberry, Bernard Arnault rempile pour 10 ans, ça bouge chez BP
|18/12
|Avis d'analystes du jour : BNP préfère SES à Eutelsat, nouveau soutien pour Viridien, ArgenX dégradée
|18/12
|Aeroports de Paris : A suivre aujourd'hui
|18/12
|Aeroports de Paris : ADP prend acte du refus des tarifs des redevances aéroportuaires
|18/12
|Oracle n'est plus prophète en son pays
|18/12
|L'ART refuse la proposition tarifaire du Groupe ADP
|17/12
|ADP va soumettre une nouvelle proposition de tarifs des redevances après le refus d'homologation de l'ART
|DJ
|17/12
|Le régulateur refuse les hausses des redevances des aéroports parisiens
|AW
|17/12
|Point marchés-Wall Street vue en légère hausse, l'Europe hésite, le pétrole monte
|RE
|17/12
|ADP recule après une dégradation de recommandation de Jefferies
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national