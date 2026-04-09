Le géant du rail a passé l'essentiel de l'année 2025 à éteindre des incendies. En misant sur l'essor du commerce électronique et en réduisant sa consommation de carburant, le groupe a transformé ce qui s'annonçait comme un déraillement financier en un bilan d'une stabilité surprenante.

Le secteur du fret au Canada a vécu l'année 2025 comme une migraine persistante induite par les tarifs douaniers.

Au cours de l'exercice 2025, l'imposition par les États-Unis de droits de douane de 25 % sur les produits canadiens a déclenché une "récession du fret". Le tonnage transfrontalier a chuté de 15 % en avril de cette année-là, selon les données sectorielles de l'indice Loadlink. Les volumes transfrontaliers ont ensuite plongé d'environ 22 % en mai 2025.

Cette situation a contraint les entreprises à abandonner leurs vieilles habitudes au profit de stratégies logistiques de "stock de sécurité" afin de maintenir la fluidité des flux.

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) en a également ressenti les effets, signalant que les tarifs et l'incertitude commerciale ont amputé ses revenus de plus de 350 millions de dollars canadiens en 2025. Pour garder une longueur d'avance, le géant ferroviaire s'est fortement appuyé sur son segment intermodal — le transport longue distance de conteneurs et de remorques — afin de surfer sur la vague de la consommation de détail et de l'e-commerce.

La société a réussi une légère progression de 1 % de ses tonnes-milles payantes (TMP), passant de 235 538 millions en 2024 à 238 159 millions. Son efficacité énergétique est restée stable à 0,873 gallon américain par 1 000 tonnes-milles brutes (TMB), prouvant sa résilience opérationnelle malgré les turbulences.

Résistance dans la tourmente

Cette performance opérationnelle a ouvert la voie à des chiffres financiers impressionnants. Le groupe a vu son chiffre d'affaires total croître de 2 % pour atteindre 17,3 milliards de dollars canadiens (CAD), contre 17,0 milliards précédemment. L'efficacité était également au rendez-vous, avec un bénéfice net de 4,72 milliards CAD, soit un bond solide de 6 % sur un an. Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 3,34 milliards CAD, en hausse de 8 % par rapport à 2024.

L'activité intermodale s'est hissée en tête en fin d'année, avec des revenus en hausse de 10 % sur le seul dernier trimestre. À l'inverse, le segment Métaux et Minéraux a connu une période plus difficile, reculant de 4 % au quatrième trimestre en raison de problèmes de production et d'une baisse des ventes.

La direction a précisé que si la plupart des segments ont affiché d'excellents résultats, les pertes liées aux tarifs douaniers ont plafonné la croissance annuelle du chiffre d'affaires à 2 %. Pour l'exercice 2026, le CN joue la prudence : réduction des coûts et rachats d'actions sont au programme pour préserver la rentabilité face à une facture douanière de 350 millions CAD.

Feu vert boursier

L'action du Canadien National progresse de 12,9 % sur un an, s'echangeant récemment autour de 140,0 CAD. À titre de comparaison, son plus haut sur 52 semaines s'etablit à 154,6 CAD. Avec une capitalisation boursière massive de 91,0 milliards CAD (environ 66,7 milliards USD), le titre demeure un poids lourd du secteur.

Les investisseurs noteront avec intérêt que le ratio cours/bénéfice (PER) prospectif de 18,9x (basé sur les bénéfices de 2026) se situe légèrement en dessous de sa moyenne historique sur trois ans de 19,4x, ce qui suggère un potentiel de hausse résiduel.

Le consensus des analystes reste majoritairement optimiste, avec 15 recommandations à l'achat et 13 à la conservation sur 30 avis. L'objectif de cours moyen est fixé à 154,15 CAD, soit un potentiel de progression modeste de 3,4 % par rapport aux niveaux actuels.

Risques de congestion

Investir dans le Canadien National comporte toutefois des risques. Le plus évident réside dans les nouveaux tarifs sur l'acier, le bois d'oeuvre et les automobiles canadiennes qui pèsent sur les revenus. S'y ajoutent les aléas climatiques : malgré un investissement massif de 3 milliards CAD dans son plan hivernal 2025-2026, les incendies de forêt et les inondations menacent toujours de paralyser des tronçons clés.

Les relations sociales demeurent également instables ; malgré la signature de nouveaux contrats, les litiges relatifs à la fatigue et aux horaires peuvent encore provoquer des blocages soudains du réseau. Si l'on ajoute le risque de cyberattaques sur les nouveaux systèmes automatisés, les variables à surveiller restent nombreuses.