Alors que l'exécution des projets se complexifie et que les coûts augmentent, le passage à l'échelle pourrait s'avérer plus difficile que prévu.

Les Émirats arabes unis ont donné leur feu vert au plus grand budget fédéral de leur histoire pour l'exercice 2026. Il s'agit de 92,4 milliards de dirhams des Émirats arabes unis (AED), soit une augmentation de 29 % sur un an, signalant que la région dimensionne son réseau d'infrastructures actuel pour répondre aux demandes futures.

Dubaï consacre près de la moitié de son budget de dépenses pour l'exercice 2026 aux infrastructures. Cette urgence garantit des contrats pour les conglomérats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC).

La Banque centrale des Émirats arabes unis prévoit une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 5,6 % en 2026, portée par les secteurs non pétroliers tels que la construction lourde, les infrastructures maritimes et les développements urbains. C'est précisément là que NMDC Group intervient. Bien que les tensions géopolitiques, telles que le conflit entre les États-Unis et l'Iran, exercent des pressions sur les coûts, le pipeline de projets à long terme est inébranlable.

Le client principal de NMDC Group, ADNOC, a engagé 150 milliards de dollars de dépenses d'investissement (capex) jusqu'à l'exercice 2030 — son investissement le plus important à ce jour — pour accroître sa capacité de production amont et garantir son indépendance énergétique. Ces dépenses d'entreprise créent un flux d'opportunités de contrats pour NMDC Group. Pour l'heure, la société traverse des difficultés de croissance.

La croissance masque la douleur

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,8 % sur un an pour atteindre 6,6 milliards AED, contre 6,2 milliards AED. NMDC Energy a été le moteur principal, contribuant à 74,7 % des revenus du groupe. Ce segment a progressé de 32,9 % sur un an, passant de 3,7 milliards AED à 5 milliards AED. Cette performance souligne la dynamique d'exécution continue du groupe à l'approche de l'exercice 2026.

L'EBITDA a chuté de 38 % sur un an, s'établissant à 0,7 milliard AED contre 1,1 milliard AED au premier trimestre 2025. La marge d'EBITDA s'est effondrée à 10,3 %, contre 17,6 % au premier trimestre 2025, alors que les coûts d'exécution des contrats ont bondi de 15,6 % sur un an.

Le segment Énergie a affiché une marge d'EBITDA de 4,0 % au premier trimestre 2026, tandis que le segment Dragage et Maritime (D&M) a maintenu une marge de 28,9 %. Cet écart souligne que le segment D&M génère les bénéfices tandis que le segment Énergie tire le chiffre d'affaires. Au premier trimestre 2026, le moteur des revenus a tourné au ralenti.

En conséquence, le bénéfice net a été divisé par deux, chutant de 50,6 % sur un an pour atteindre 387,3 millions AED, contre 783,9 millions AED au premier trimestre 2025.

Le bilan offre une image plus claire. Le flux de trésorerie opérationnel s'est élevé à un solide niveau de 2,5 milliards AED, soutenu par d'importants encaissements liés au besoin en fonds de roulement, portant le flux de trésorerie disponible (FCF) à 2,3 milliards AED sur le trimestre.

Perdu dans la valorisation

À 22 AED, l'action a perdu 11,5 % au cours des 12 derniers mois. Ce rendement négatif intervient malgré un carnet de commandes record de 55 milliards AED qui devrait normalement raconter une histoire plus séduisante.

C'est au niveau de la valorisation que se situe la tension actuelle. Avec un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 10,7x sur les bénéfices estimés de l'exercice 2026, NMDC Group se négocie à près de deux fois sa moyenne historique sur deux ans de 5,8x. Cependant, les dividendes restent le point positif. Le taux de rendement de NMDC Group est orienté à la hausse, passant de 4,6 % pour l'exercice 2026 à 8,6 % d'ici l'exercice 2028.

Les deux analystes couvrant la valeur recommandent l'achat. Un objectif de cours consensuel de 32,5 AED, impliquant un potentiel de hausse de 47,7 %, suggère que les analystes parient sur un redressement des cours malgré une valorisation plus élevée.

Des eaux agitées à l'horizon

Les fluctuations des prix du pétrole, les enjeux géopolitiques, l'inflation, la hausse du coût des matériaux et les problèmes de chaîne d'approvisionnement peuvent peser sur la demande. Si l'expansion en Asie du Sud-Est et en Afrique semble prometteuse pour la diversification, elle apporte également son lot de défis. L'entrée sur de nouveaux marchés s'accompagne de problèmes d'exécution et d'obstacles réglementaires, ce qui pourrait peser sur les marges dans les premières phases.

La direction évoque une exécution disciplinée des projets pour l'exercice 2026. Il reste à voir si les prochains trimestres afficheront des chiffres encourageants.