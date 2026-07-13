Les ventes d'appareils, les revenus des services et un écosystème en pleine expansion continuent de porter Cirrus Aircraft Limited, mais les investisseurs semblent rester de marbre.

Il est indéniable que les gouvernements consacrent aujourd'hui plus de moyens à la défense qu'ils ne l'ont fait depuis des décennies, et l'aviation générale est l'un des secteurs où ces investissements sont les plus visibles.

L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) rapporte que les dépenses militaires mondiales ont atteint 2,9 billions de dollars américains en 2025, marquant ainsi une onzième année consécutive de croissance. Selon l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), les 32 États membres ont franchi l'année dernière le seuil de dépenses de défense de 2,8 % du produit intérieur brut (PIB). Les alliés européens et le Canada ont enregistré à eux seuls un bond de près de 20 % sur un an de leurs dépenses de défense.

Selon les prévisions aéronautiques de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) pour l'exercice 2026-2046, le nombre total d'heures de vol de l'aviation générale augmentera de 25,5 % d'ici 2046, passant de 29,0 millions en 2024 à 36,4 millions en 2046. La flotte de turbines, qui correspond au nombre total de turbomoteurs utilisés sur l'ensemble des aéronefs, devrait croître de 2,6 % par an. Ce potentiel de croissance pourrait se transformer en un actif majeur au bilan.

Basée à Duluth, aux États-Unis, Cirrus Aircraft évolue dans ce contexte. L'entreprise construit et commercialise des avions à pistons (la série SR) et des jets monomoteurs à turbine (le Vision Jet). Elle gère également le support client, incluant la fourniture de pièces détachées, la maintenance, les garanties et la formation via Cirrus Services. La société opère comme un segment de reporting unique.

Elle vend ses produits dans plus de 36 pays, dispose de centres de proximité aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, et s'appuie sur un réseau de plus de 700 partenaires de formation et centres de service à travers le monde pour assurer l'exploitation des appareils de ses clients.

Les jets tirent la croissance

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 a progressé de 13,1 % sur un an pour atteindre 1,4 milliard de dollars, contre 1,2 milliard de dollars, porté par une croissance substantielle des ventes d'avions et une hausse des revenus de services. La marge opérationnelle a légèrement progressé pour s'établir à 13 %, contre 12,8 %. Une amélioration de 20 points de base ne fera pas la une des journaux, mais elle est significative car l'année 2025 a été marquée par le lancement de la nouvelle plateforme d'appareils G7+, en plus des pressions persistantes sur les coûts de la chaîne d'approvisionnement. Cirrus a réussi à accroître sa production sans dégrader ses marges.

Le bénéfice net a grimpé de 15 % sur un an pour atteindre 138,9 millions de dollars, contre 120,7 millions de dollars. Le profit a crû légèrement plus vite que les ventes, car l'activité Vision Jet a généré de meilleures marges et la division services s'est développée plus rapidement que la vente d'appareils.

Le flux de trésorerie opérationnel a toutefois reculé, passant de 164,5 millions à 146 millions de dollars, en raison de l'augmentation des stocks et des paiements d'impôts. Ce n'est pas encore problématique, mais c'est un indicateur à surveiller compte tenu des projets de la direction visant à accroître les capacités de production. Parallèlement, le carnet de commandes est resté supérieur à 1 000 appareils, ce qui suggère que la demande dépasse les capacités de livraison actuelles de l'entreprise.

Une valorisation attractive ?

L'action Cirrus s'échange à 35,8 HKD (4,6 USD), en baisse de 22,8 % sur les 12 derniers mois et bien en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 76,5 HKD (9,8 USD). Ce décrochage marqué pour une entreprise qui vient de publier une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de ses résultats suggère que les investisseurs s'inquiètent davantage des perspectives futures.

Cirrus se négocie à 10,2 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2026, soit bien en dessous de son multiple moyen sur trois ans de 13,1x. Une décote de cette ampleur signale généralement des inquiétudes concernant la croissance future, les marges ou le cycle économique. Le marché semble peu convaincu que le rythme de croissance actuel puisse se maintenir indéfiniment.

Les analystes ne partagent pas cet avis. Les trois analystes qui suivent la valeur affichent une recommandation à l'achat (« Buy »), et l'objectif de cours moyen de 8,1 USD (63,5 HKD) implique un potentiel de hausse de 72,7 %. Cet écart est difficile à ignorer, car il souligne la divergence entre les attentes des analystes et la prudence des investisseurs.

Nuages à l'horizon

Les principales interrogations sont d'ordre externe. Les achats d'avions peuvent ralentir si la confiance économique s'effrite, et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement restent un casse-tête permanent. La hausse des coûts de production, les risques d'exécution liés aux plans d'expansion et une génération de trésorerie plus faible sont également des points de vigilance. Si la demande semble encourageante, le défi majeur consistera à convertir les commandes en livraisons sans sacrifier les marges.