Le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran fragilisé par de nouvelles tensions
Donald Trump a estimé que le cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran était désormais "sous assistance vitale" après avoir reçu une réponse iranienne qu'il juge "totalement inacceptable". Depuis le Bureau ovale, le président américain a décrit la trêve comme "incroyablement fragile", comparant sa situation à celle d'un patient ne disposant plus que de "1% de chances de survie". Il a également affirmé ne pas avoir terminé la lecture de la contre-proposition iranienne, qu'il a qualifiée de "déchet".
Publié le 11/05/2026 à 19:52
Le détroit d'Ormuz demeure au coeur des tensions entre les deux pays. Washington avait conditionné la trêve à une reprise du trafic maritime dans cette zone stratégique pour le commerce pétrolier mondial. Les États-Unis ont ensuite instauré un blocus naval dans le golfe d'Oman face à une reprise jugée insuffisante des échanges. Plusieurs incidents militaires ont encore été signalés ces derniers jours, notamment des échanges de tirs dans le détroit d'Ormuz, des frappes américaines contre des pétroliers iraniens et une attaque attribuée à l'Iran contre les Émirats arabes unis.