Le Challenger 3 de Rheinmetall franchit une étape décisive avec ses premiers tirs habités

HSBC initie une couverture de SAP avec une recommandation "conserver" et un objectif de cours de 178 euros, considérant que la valorisation reflète des fondamentaux solides de l'éditeur de progiciels, et voyant du potentiel de baisse pour le consensus.

Le broker s'attend à ce que le chiffre d'affaires de SAP et son BPA non GAAP augmentent à des TCAC de 9,6% et 14,6% respectivement sur 2025-28, la migration de clients vers le cloud devant selon lui stimuler la croissance des revenus du groupe allemand.



Son estimation de croissance annuelle moyenne du BPA non GAAP de 14,6% se montre néanmoins inférieure à la médiane sectorielle (17,8%), alors que SAP se négocie à 30,3 fois le BPA non GAAP 2026 contre une médiane sectorielle de 27,1 fois.