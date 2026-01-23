Le chiffre d'affaires 2025 de Stif dépasse les attentes, le titre grimpe

Stif a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires annuel 2025 supérieur aux attentes du marché et à ses propres prévisions grâce à la poursuite de sa croissance dans le secteur de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS).

Le groupe angevin indique avoir généré un chiffre d'affaires consolidé de 90,5 millions d'euros l'an dernier, soit une croissance de 48% par rapport à l'exercice 2024.



Cette performance se situe au-dessus des objectifs présentés en octobre dernier, qui anticipaient un C.A. annuel de 86,6 millions, mais aussi du consensus de marché qui s'était établi à 87,5 millions.



Dans son communiqué, Stif assure avoir "changé de dimension" en 2025 en réalisant un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en données proforma.



En intégrant sur l'ensemble de l'année les acquisitions de Stuvex et Boss Products conclues ces derniers mois, le chiffre d'affaires se serait établi à 104 millions d'euros, soit une progression de 70%.



A périmètre constant, soit hors acquisitions, le chiffre d'affaires ressortirait à 76 millions d'euros, en hausse de 24%, une performance là encore supérieure à l'objectif de 74 millions qui avait été communiqué en octobre dernier.



Cette solide croissance reste portée par le segment Explosion Energy (BESS), qui représente désormais plus de 45% du chiffre d'affaires total.



La division a généré l'an dernier des revenus de 41,4 millions d'euros, contre 29,3 millions en 2024, soit une hausse de 41% sous l'effet de la demande toujours très soutenue de la part d'acteurs majeurs du marché comme Tesla, Fluence ou CATL.



Les métiers historiques du groupe, qui rassemblent les équipements de manutention pour les produits en vrac, enregistrent, eux, un chiffre d'affaires de 19,6 millions d'euros, à peine changé par rapport à 2024 (19,4 millions d'euros). Ils représentent désormais moins de 22% de l'activité, contre 32% un an auparavant.



Suite à cette publication, l'action Stif s'envolait de 14% à 66,5 euros vendredi matin à la Bourse de Paris, tout en restant à bonne distance de ses records établis au-delà de 88 euros à l'été dernier.



Dans leurs notes de réactions, les analystes en charge de la valeur expliquent s'attendre à une rentabilité meilleure que prévu sur l'exercice 2025 après ses chiffres d'activité supérieurs aux attentes.



"La croissance du C.A., meilleure qu'anticipée, devrait améliorer mécaniquement la rentabilité du groupe", commentent ce matin les équipes d'Euroland, qui réitèrent leur recommandation d'achat avec un objectif de cours de 95,2 euros.



"Comme le C.A., l'objectif d'Ebitda 2025 (19,4 millions d'euros) devrait, selon nous, être largement dépassé", ajoute Portzamparc, qui dit viser un résultat opérationnel de 21,3 millions.



"Cette publication conforte notre conviction dans la capacité du groupe à conserver à moyen terme une forte croissance et des marges élevées sur son segment BESS", renchérit le bureau d'études, qui renouvelle son opinion "acheter" tout en relevant son objectif de 79 à 81,7 euros.