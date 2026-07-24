Le CHMP recommande Susvimo de Roche dans la DMLA humide

Roche indique que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation de Susvimo (injection de ranibizumab) 100 mg/mL pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (DMLA humide).

En 2025, Roche a obtenu le marquage CE pour sa plateforme Contivue, qui comprend l'implant oculaire par lequel Susvimo est administré, ainsi que quatre dispositifs auxiliaires permettant, dans un premier temps, de remplir, d'insérer, de recharger et de retirer l'implant (si nécessaire).



Susvimo est destiné à une libération continue dans le vitré à l'aide de Contivue. En administrant continuellement le médicament dans l'oeil via cet implant rechargeable, Susvimo peut aider les personnes atteintes de DMLA humide à maintenir leur vision avec seulement deux traitements par an.



La recommandation positive du CHMP repose sur trois études cliniques dans la DMLA humide (l'étude pivotale de phase III Archway, l'étude de phase II LADDER et l'étude d'extension à long terme en ouvert Portal), qui montrent que Susvimo maintient une vision équivalente à celle obtenue avec des injections intravitréennes mensuelles de ranibizumab.



Une décision finale de la Commission européenne est attendue prochainement. En cas d'approbation, Susvimo sera le premier et unique traitement à administration continue offrant une alternative aux injections oculaires standard pour la DMLA humide, maladie qui touche 1,7 million de personnes dans l'Union européenne.