Le CHMP recommande Susvimo de Roche dans la DMLA humide
Roche indique que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation de Susvimo (injection de ranibizumab) 100 mg/mL pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (DMLA humide).
En 2025, Roche a obtenu le marquage CE pour sa plateforme Contivue, qui comprend l'implant oculaire par lequel Susvimo est administré, ainsi que quatre dispositifs auxiliaires permettant, dans un premier temps, de remplir, d'insérer, de recharger et de retirer l'implant (si nécessaire).
Susvimo est destiné à une libération continue dans le vitré à l'aide de Contivue. En administrant continuellement le médicament dans l'oeil via cet implant rechargeable, Susvimo peut aider les personnes atteintes de DMLA humide à maintenir leur vision avec seulement deux traitements par an.
La recommandation positive du CHMP repose sur trois études cliniques dans la DMLA humide (l'étude pivotale de phase III Archway, l'étude de phase II LADDER et l'étude d'extension à long terme en ouvert Portal), qui montrent que Susvimo maintient une vision équivalente à celle obtenue avec des injections intravitréennes mensuelles de ranibizumab.
Une décision finale de la Commission européenne est attendue prochainement. En cas d'approbation, Susvimo sera le premier et unique traitement à administration continue offrant une alternative aux injections oculaires standard pour la DMLA humide, maladie qui touche 1,7 million de personnes dans l'Union européenne.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise du secteur de la santé axée sur la recherche. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Produits pharmaceutiques et Diagnostics. La division Produits pharmaceutiques comprend deux segments d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics comprend quatre domaines d'activité : Soins du diabète, Diagnostics moléculaires, Diagnostics professionnels et Diagnostics tissulaires. La société développe des médicaments pour divers domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits destinés aux chercheurs, notamment dans les domaines de l'analyse cellulaire, de l'expression génique, du séquençage du génome et de la purification des acides nucléiques.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.