Le climat des affaires allemand se détériore en novembre

Le sentiment des entreprises en Allemagne s'est détérioré légèrement, au vu de l'indice de l'institut Ifo du climat des affaires qui a reculé à 88,1 points en novembre, contre 88,4 points le mois précédent, en raison d'attentes plus pessimistes.



Le sous-indice des perspectives s'est en effet tassé d'un point à 90,6, alors que celui de la situation actuelle s'est amélioré de 0,3 point à 85,6. "Les entreprises ont peu confiance dans une reprise bientôt", constate ainsi l'institut.



Dans le seul secteur manufacturier, l'indice global est passé de -11,9 en octobre à -13,7 ce mois-ci, les entreprises se montrant sceptiques quant aux mois à venir avec des carnets de commandes plus bas.