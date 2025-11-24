Le climat des affaires allemand se détériore en novembre
Publié le 24/11/2025 à 10:47
Le sous-indice des perspectives s'est en effet tassé d'un point à 90,6, alors que celui de la situation actuelle s'est amélioré de 0,3 point à 85,6. "Les entreprises ont peu confiance dans une reprise bientôt", constate ainsi l'institut.
Dans le seul secteur manufacturier, l'indice global est passé de -11,9 en octobre à -13,7 ce mois-ci, les entreprises se montrant sceptiques quant aux mois à venir avec des carnets de commandes plus bas.