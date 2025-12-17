Le climat des affaires allemand se détériore un peu (Ifo)

Le sentiment parmi les entreprises allemandes s'est de nouveau détérioré, au vu de l'indice du climat des affaires calculé par l'institut Ifo, indice qui est tombé à 87,6 points en décembre contre 88 points le mois précédent.



"Les entreprises sont plus pessimistes quant au premier semestre 2026, tandis que leur évaluation de la situation actuelle est restée inchangée. L'année se termine sans aucun sentiment d'optimisme", pointe Clemens Fuest, le président de l'institut.



"Le sentiment économique souffre clairement du fait que, contrairement aux annonces du gouvernement, il n'y a pas eu de réformes économiques larges à l'automne. Cela affaiblit l'impact de son plan budgétaire", réagit Commerzbank.