Le climat des affaires en France au plus haut depuis juin 2024
En décembre 2025, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne un point pour le 3e mois consécutif pour s'établir à 99, au plus haut depuis juin 2024.
Publié le 18/12/2025 à 09:00
Par ailleurs, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi en France perd un point et retrouve son niveau d'octobre, à 95. Cette dégradation résulte du repli du solde sur les effectifs prévus dans les services (y compris intérim).