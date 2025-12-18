Par secteur d'activité, le climat des affaires rebondit nettement dans le commerce de détail (+7 points à 104) et l'industrie (+4 points à 102), plus modérément dans le bâtiment (+1 point à 96), et se maintient dans les services (à 98).

Par ailleurs, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi en France perd un point et retrouve son niveau d'octobre, à 95. Cette dégradation résulte du repli du solde sur les effectifs prévus dans les services (y compris intérim).