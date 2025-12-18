Le climat des affaires en France au plus haut depuis juin 2024

En décembre 2025, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne un point pour le 3e mois consécutif pour s'établir à 99, au plus haut depuis juin 2024.

Par secteur d'activité, le climat des affaires rebondit nettement dans le commerce de détail (+7 points à 104) et l'industrie (+4 points à 102), plus modérément dans le bâtiment (+1 point à 96), et se maintient dans les services (à 98).



Par ailleurs, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi en France perd un point et retrouve son niveau d'octobre, à 95. Cette dégradation résulte du repli du solde sur les effectifs prévus dans les services (y compris intérim).