Le climat des affaires s'améliore en Allemagne (Ifo)

Le climat des affaires en Allemagne s'est amélioré, au vu de l'indice ifo du climat des affaires qui a grimpé à 88,4 en octobre, contre 87,7 en septembre, une hausse portée par l'amélioration des attentes pour les mois à venir.



Montrant que 'les entreprises gardent l'espoir que l'économie se redressera au cours de l'année à venir', le sous-indice des perspectives s'est amélioré de 1,8 point à 91,6, alors que celui de la situation actuelle s'est tassé de 0,4 point à 85,3.



L'institut Ifo note que dans le secteur manufacturier, la baisse des nouvelles commandes s'est arrêtée, et l'utilisation des capacités a augmenté d'un point pour s'établir à 78,2%, tout en restant bien en deçà de la moyenne à long terme de 83,3%.