Le climat des affaires s'améliore en Allemagne (Ifo)
Publié le 27/10/2025 à 10:48
Montrant que 'les entreprises gardent l'espoir que l'économie se redressera au cours de l'année à venir', le sous-indice des perspectives s'est amélioré de 1,8 point à 91,6, alors que celui de la situation actuelle s'est tassé de 0,4 point à 85,3.
L'institut Ifo note que dans le secteur manufacturier, la baisse des nouvelles commandes s'est arrêtée, et l'utilisation des capacités a augmenté d'un point pour s'établir à 78,2%, tout en restant bien en deçà de la moyenne à long terme de 83,3%.