Le climat des affaires se dégrade plus que prévu en Allemagne avec la guerre au Moyen-Orient

Le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé plus que prévu au mois d'avril avec la persistance de la guerre en Iran, montre vendredi l'enquête mensuelle réalisée par l'institut d'études économiques Ifo.

L'indice du climat des affaires a reculé à 84,4 après 86,3 (révisé après 88,6 en première lecture) en mars alors que les économistes et analystes prévoyaient en moyenne un chiffre de 86,6.



Il s'agit de son plus bas niveau depuis mai 2020, alors que la première économie européenne était confrontée aux répercussions de la pandémie.



La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité ressort en baisse à 85,4 après 86,7 le mois dernier et celle mesurant l'évolution de leurs anticipations a reculé à 83,3 contre 85,9.



L'horizon s'assombrit avec la remontée de l'inflation



"Le climat des affaires s'assombrit nettement: les entreprises affichent un pessimisme accru pour les mois à venir et revoient à la baisse l'évaluation de leur situation actuelle. L'économie allemande subit de plein fouet les répercussions de la crise iranienne", commente le président de l'Ifo, Clemens Fuest.



Les derniers indicateurs économiques publiés Outre-Rhin montrent que le choc énergétique consécutif au conflit au Moyen-Orient s'est traduit par un comportement de précaution de la part des entreprises du fait de la forte hausse des coûts des intrants.



Alors que la croissance devrait atteindre 0,3% au 1er trimestre, comme au 4e trimestre, un contrecoup pourrait avoir lieu au 2e trimestre du fait d'une moins bonne dynamique de la consommation des ménages, pénalisée par la remontée de l'inflation.