Pour ne pas dire ridicules.

Publié le 27/05/2026 à 16:58 - Modifié le 27/05/2026 à 17:01

Ce matin, SK Hynix a franchi la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Hier, c’était Micron qui avait franchi ce seuil. Et ce sont désormais 14 entreprises qui font partie de ce club très fermé.

Ce qui est particulièrement impressionnant avec SK Hynix et Micron, c’est la vitesse à laquelle ces valeurs sont devenues des titans.

48 séances

Pour Micron, cela se résume en un chiffre : 48. Selon les calculs du Wall Street Journal, il aura fallu seulement 48 séances à Micron pour passer de 500 milliards à 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Et malgré l’envolée du cours de Bourse, la valorisation est loin d’être déraisonnable. Micron s’échange autour de 15 fois les bénéfices 2026.

Historiquement, les producteurs de puces mémoires étaient considérés comme des valeurs cycliques.

Et surtout, les bénéfices de Micron se sont envolés. Avec l’IA, la demande pour les puces mémoires a explosé, ce qui a provoqué des pénuries et conféré un important pricing power aux acteurs du secteur.

Micron a ainsi vu son résultat net s’envoler de 1000% sur son année fiscale 2025, et devrait encore voir celui-ci progresser de 684% sur l’année fiscale 2026.

La Corée du Sud joue dans la cour des grands

La hausse n’est pas moins spectaculaire du côté de SK Hynix, qui gagne 215% depuis le début de l’année et 911% sur un an. Et l’histoire derrière ce parcours est exactement la même que pour Micron, puisque SK Hynix est aussi un producteur de puces mémoires.

Désormais la Corée du Sud est le seul pays - hors Etats-Unis - à avoir au moins deux entreprises à plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Samsung avait déjà passé ce cap plus tôt cette année.

Conséquence de ces progressions vertigineuses, SK Hynix et Samsung ont un poids qui ne cesse de croître au sein du marché sud-coréen. Ces deux entreprises représentent désormais la moitié de la capitalisation boursière du KOSPI.

Le club des 1000 milliards de dollars devrait rapidement compter un quinzième membre puisque l’IPO de SpaceX est prévue le 12 juin.