Après avoir traversé une période difficile depuis l'automne dernier, les éditeurs de logiciels se redressent depuis quelques semaines. Le secteur a été sous pression ces derniers temps en raison des craintes que les nouveaux outils d'IA, notamment Claude Code d'Anthropic et Codex d'OpenAI, fassent tomber les barrières à l'entrée de l'industrie. Ces craintes ne se sont toutefois pas matérialisées dans les résultats du premier trimestre.
Le rebond de l'industrie a commencé en mai dans le sillage de résultats meilleurs que prévu de poids lourds comme AppLovin, Constellation Software, ServiceNow et des géants de la cybersécurité. Salesforce a également surpris à la hausse la semaine dernière et annoncé un retour massif de capital aux actionnaires de 25 MdsUSD à l'occasion de ses résultats du premier trimestre.
Le mouvement semble s'accélérer ce lundi après les propos du PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui a déclaré que c'était "une période formidable pour une entreprise de logiciels", tout en précisant que les logiciels "doivent être présentés à l'agent [IA] de manière à ce qu'il puisse s'en servir". Sur le plan technique, l'ETF IGV a récemment formé une figure en "tête-épaules inversée", ce qui, dans le langage des techniciens, suggère le début d'un retournement haussier majeur. Depuis son plus bas de la mi-avril, l'ETF IGV a ainsi autant progressé que l'indice SOX des semi-conducteurs (+40%).
La valorisation reste toutefois largement différente puisque le segment des logiciels s'échange à environ 20-21 fois ses bénéfices prospectifs, soit deux écarts-types en dessous de sa moyenne des dix dernières années, tandis que le segment des semi-conducteurs s'échange à 29 fois ses bénéfices prospectifs, soit deux écarts-types au-dessus de sa moyenne des dix dernières années.
Malgré une hausse de près de 40% en deux mois, il semblerait donc y avoir encore un potentiel de re-rating important sur le compartiment des logiciels, mais cela dépendra pour beaucoup de la capacité de ces entreprises à prouver que l'IA est davantage un atout qu'une menace pour leur modèle économique.
AppLovin Corporation est spécialisé dans le développement de logiciels de marketing mobile et de monétisation destinés notamment aux annonceurs et aux détenteurs d'espaces publicitaires numériques.
51,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.