Le concert composé de JPJ-D, JPJ 2, Silverco et de certains membres de la famille Despature a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 octobre, le seuil de 90% des droits de vote de Damartex, pour détenir de 83,76% du capital et 86,43% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une perte de droits de vote double suite à la mise au porteur de 1 810 076 actions Damartex détenues par JPJ 2 et de 3 931 033 actions détenues par JPJ-D (deux sociétés contrôlées par Georges Despature et ses enfants).
Damartex figure parmi les principaux distributeurs européens pour seniors (plus de 55 ans) avec ses huit enseignes Damart et Xandres pour l'activité «Fashion», 3 Pagen, Coopers of Stortford et Vitrine Magique pour l'activité «Home & Lifestyle», Almadia, Santéol et MSanté pour l'activité «Healthcare». Le groupe développe une stratégie omnicanale différentiée selon l'enseigne et le pays.
La commercialisation des produits est assurée par catalogues, au travers de magasins et via Internet.
Le groupe est principalement présent en France, en Grande Bretagne, en Belgique et en Allemagne.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (46,4%), Royaume Uni (24,5%), Benelux (20%), Allemagne (8,3%) et Autriche (0,8%).