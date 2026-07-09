Le concert composé de Wendel-Participations, de Société Privée d'Investissement Mobiliers (SPIM) et d'Alain Missoffe a déclaré à l'AMF avoir franchi à la hausse, le 3 juillet, le seuil de 50% du capital de Wendel et détenir, de concert, 50,02% du capital et 52,74% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition par Wendel de ses propres actions dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions.