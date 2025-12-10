Le concert familial dépasse les 90% des votes de Bassac

Le concert familial Mitterrand a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 8 décembre, le seuil de 90% des droits de vote de Bassac et détenir de concert 13 889 395 actions représentant 27 299 763 droits de vote, soit 86,53% du capital et 90,53% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte de l'annulation d'actions auto-détenues dans le cadre d'un programme de rachat d'actions du promoteur immobilier. À cette occasion, Moïse Mitterrand a franchi, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le même seuil.