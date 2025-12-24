Le concert Goudet dépasse les 5% de Coface

Le concert composé d'Olivier Goudet, la société Platin qu'il contrôle et Augustin Goudet a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de Coface et détenir 5,01% du capital et des droits de vote de l'assureur-crédit.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Coface hors et sur le marché et de la conclusion d'un contrat "total return swap" à dénouement physique. À cette occasion, Olivier Goudet a franchi, directement et par l'intermédiaire de Platin, les mêmes seuils.