La Chambre des représentants a franchi une étape clé mardi en adoptant de justesse, par 215 voix contre 209, une motion de procédure en faveur du SPEED Act. Ce projet de loi, soutenu par OpenAI, Meta, Microsoft et plusieurs acteurs industriels, vise à simplifier et accélérer l’obtention des permis fédéraux pour les projets technologiques d’envergure, notamment les centres de données d’intelligence artificielle et les infrastructures de production de semi-conducteurs. Le texte prévoit une réduction des délais liés aux examens environnementaux exigés par la loi NEPA et limite à 150 jours la période pendant laquelle une décision de permis peut être contestée.

Le projet bénéficie d’un soutien bipartisan, avec des signataires républicains et démocrates, mais suscite aussi des tensions. Un amendement du démocrate Jared Golden visant à restreindre la révocation des permis énergétiques par le président divise la majorité. Le Freedom Caucus, aile ultraconservatrice du Parti républicain, menace de bloquer le texte si l’amendement est maintenu, soulignant l’étroitesse de la majorité républicaine à la Chambre. Du côté démocrate, certains élus appellent à aller plus loin pour accélérer les projets d’énergie propre freinés sous l’administration Trump.

Le SPEED Act est fortement soutenu par les industriels, qui dénoncent la lenteur actuelle des processus d’autorisation. La Data Center Coalition évoque un potentiel de centaines de milliards de dollars d’investissements si les règles étaient allégées. Micron, acteur clé des semi-conducteurs, salue également une réforme qui accélérerait la concrétisation des investissements prévus dans le cadre de la loi CHIPS. Au Sénat, aucune version équivalente du texte n’a encore été déposée, mais des discussions sont en cours pour parvenir à un compromis bipartisan, condition nécessaire pour franchir le seuil des 60 voix.