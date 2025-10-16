Honeywell a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait approuvé la séparation précédemment annoncée de sa filiale de matériaux avancés, Solstice, qui se fera via une distribution de titres aux détenteurs de ses actions ordinaires prévue le jeudi 30 octobre.
Aux termes de la scission, chaque actionnaire de Honeywell recevra une action Solstice pour quatre actions Honeywell détenues à la date d'enregistrement, qui a été fixée au 17 octobre.
A compter du 20 octobre et jusqu'au 29 octobre, il existera deux marchés pour les actions ordinaires en Bourse de New York: un marché 'régulier' qui permettra aux actionnaires vendant leurs titres de céder également leur droit de recevoir des actions Solstice et un marché 'ex-distribution' sans droit à ces actions.
La cotation officielle des actions Solstice sur le Nasdaq débutera, elle, le 30 octobre.
Alors qu'Honeywell fournit des produits et des services à l'aérospatiale et aux bâtiments, Solstice s'est spécialisé dans la fournira de matériaux destinés à la recherche scientifique, aux laboratoires d'analyse et aux industries de pointe comme les semi-conducteurs ou les centres de données.
Honeywell International Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, d'assistance technique et d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements aéronautiques (40,2%) : moteurs, matériels et logiciels de navigation, systèmes de propulsion et de communication, composants satellitaires et spatiaux, équipements d'éclairage, roues, etc. Le groupe propose également des turbocompresseurs, pour véhicules automobiles ;
- matériaux et technologies de performance (26,1%) : polymères, fibres, résines, acides, additifs, catalyseurs, absorbants, matériels d'emballage de semi-conducteurs, matériaux de revêtement, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments (17%) : systèmes de contrôle du chauffage et de la ventilation, alarmes anti-incendie, thermostats, systèmes de surveillance, etc. ;
- solutions de sécurité et d'optimisation de la productivité (16,7%) : équipements de protection individuelle, systèmes d'alerte, systèmes de détection de gaz, solutions informatiques, de collecte de données et d'impression thermique, systèmes d'automatisation des entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement, solutions de gestion des données et des processus de production, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,7%), Europe (22,8%) et autres (20,5%).
