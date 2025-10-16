Le conseil d'administration de Honeywell approuve la séparation de Solstice

Honeywell a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait approuvé la séparation précédemment annoncée de sa filiale de matériaux avancés, Solstice, qui se fera via une distribution de titres aux détenteurs de ses actions ordinaires prévue le jeudi 30 octobre.



Aux termes de la scission, chaque actionnaire de Honeywell recevra une action Solstice pour quatre actions Honeywell détenues à la date d'enregistrement, qui a été fixée au 17 octobre.



A compter du 20 octobre et jusqu'au 29 octobre, il existera deux marchés pour les actions ordinaires en Bourse de New York: un marché 'régulier' qui permettra aux actionnaires vendant leurs titres de céder également leur droit de recevoir des actions Solstice et un marché 'ex-distribution' sans droit à ces actions.



La cotation officielle des actions Solstice sur le Nasdaq débutera, elle, le 30 octobre.



Alors qu'Honeywell fournit des produits et des services à l'aérospatiale et aux bâtiments, Solstice s'est spécialisé dans la fournira de matériaux destinés à la recherche scientifique, aux laboratoires d'analyse et aux industries de pointe comme les semi-conducteurs ou les centres de données.

