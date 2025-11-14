Novo Nordisk rapporte qu'au cours de son assemblée générale extraordinaire, plusieurs administrateurs, dont le président Helge Lund et le vice-président Henrik Poulsen, ont quitté le conseil.
Les actionnaires ont élu Lars Rebien Sørensen à la présidence et Cees de Jong à la vice-présidence, ainsi que Britt Meelby Jensen et Stephan Engels comme nouveaux membres, pour un mandat courant jusqu'au 26 mars 2026.
Lars Rebien Sørensen a indiqué que ses priorités seront de soutenir la direction dans ses plans de transformation et de préparer sa succession, tout en veillant aux intérêts de l'ensemble des actionnaires.
À l'issue de l'assemblée, le conseil a également redéfini la composition de ses comités, avec une nouvelle répartition des responsabilités en matière de gouvernance, de rémunération, d'audit et de R&D.
Concrètement, l'AG extraordinaire a voté pour :
Lars Rebien Sørensen : élu président du conseil d'administration. Cees de Jong : élu vice-président du conseil d'administration. Britt Meelby Jensen : élue membre du conseil d'administration. Stephan Engels : élu membre du conseil d'administration.
Toutes ces élections sont valables jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, prévue le 26 mars 2026.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,6%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,4%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (20,8%), Etats-Unis (57,6%), Amérique du Nord (3,7%), Chine (6,4%) et autres (11,5%).
