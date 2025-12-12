Applied Materials indique que son conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,46 dollar par action ordinaires, un dividende qui sera versé à partir du 12 mars 2026 aux actionnaires qui seront enregistrés au 19 février.
En mars 2025, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs avait annoncé une hausse de 15% de son dividende trimestriel par action, à 0,46 USD, marquant 8 années consécutives d'augmentations de dividendes.
Au cours de l'exercice 2025, Applied a distribué près de 6,3 MdsUSD aux actionnaires en dividendes et rachats d'actions. Le groupe disposait d'environ 14 MdsUSD restants dans son autorisation de rachat d'actions à la fin de la période.
Sur ses 10 derniers exercices, il a augmenté son dividende par action à un taux de croissance annuel moyen de 16% et a distribué près de 90% de son flux de trésorerie disponible aux actionnaires en dividendes et rachats d'actions.
Applied Materials, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements destinés à la production de circuits intégrés et de composants semi-conducteurs. Le groupe développe des systèmes utilisés dans les principales étapes du processus de fabrication des puces (systèmes de déposition par vapeur chimique, physique ou par épitaxie, systèmes de photo-masquage, logiciels de contrôle, etc.).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre industrie des semi-conducteurs (73,3%), industrie des écrans plats (3,2%) et autres (23,5% ; industries photovoltaïque et électronique).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (14,1%), Chine (37,2%), Corée (16,5%), Taiwan (14,8%), Japon (7,9%), Asie (4,2%) et Europe (5,3%).
