Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Maison Blanche.

La confiance des consommateurs américains est tombée à son plus bas niveau, malgré des statistiques économiques solides et des résultats d’entreprises flamboyants.

Selon un sondage Gallup publié la semaine dernière, 55% des Américains estiment que leur situation financière se dégrade, soit la proportion la plus élevée depuis que cette enquête est réalisée (2001). Quelques jours plus tôt, l’enquête de l’Université du Michigan indiquait que la confiance des consommateurs est tombée en avril à son plus bas niveau historique, à 49.8.

Pourtant, l’économie américaine est loin d’une récession. La croissance a certes ralenti ces derniers trimestres, mais le PIB a progressé de 2% sur les trois premiers mois de l’année, tandis que le chômage se maintient à des niveaux historiquement faibles.

Ce plongeon des indicateurs de confiance intervient dans un contexte de hausse des prix de l’énergie lié à la guerre en Iran. Le prix de l’essence est actuellement à son plus haut niveau depuis 4 ans, à presque 4.5 dollars le gallon, contre moins de 3 dollars fin février.

Le résultat de ces enquêtes pourrait constituer une source d’inquiétudes, alors que la consommation représente un peu plus de deux tiers de l’économie américaine. Mais les statistiques récentes sont assez loin des craintes exprimées et montrent que le consommateur continue de dépenser.

En mars, les ventes au détail ont progressé de 1.7%, contre 1.4% attendus. Et selon Bank of America, les dépenses sur les cartes de débit et de crédit (hors essence) ont augmenté de 3.6% sur ce mois. Certes, ce chiffre est dopé par les plus hauts revenus, mais ce n’est pas un phénomène nouveau.

Source : Bank of America Institute

Jusqu’ici, la saison des résultats semble aussi confirmer la résilience du consommateur. Selon Factset, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient progresser de 27.1% sur un an, ce qui constituerait le meilleur trimestre depuis le T4 2021. Toujours selon Factset, les marges des entreprises du S&P 500 sont au plus haut depuis 2009, à 13.4%.

Et si la progression des bénéfices du S&P 500 est dopée par les chiffres stratosphériques des 7 Magnifiques, la tech n’est pas le seul secteur à bien se comporter. La semaine dernière, plusieurs grandes entreprises très exposées au consommateur américain - Coca-Cola, Visa, Mastercard, Starbucks - ont publié de très bons résultats. Même les compagnies aériennes s’en tirent plutôt bien. Si elles sont touchées par l’envolée des prix du kérosène, la demande reste très solide.

Cette déconnexion entre les hard data (statistiques économiques) et les soft data (les enquêtes) n’est pas nouvelle et semble s’accentuer avec le temps. Elle est apparue en 2021/2022 avec le retour de l’inflation. Ce fut un handicap majeur pour Joe Biden. L’administration démocrate mettait en avant la croissance du PIB et les créations d’emplois, quand le mécontentement montait chez les électeurs face à l’envolée des prix.

Un contexte qui avait permis à Donald Trump de jouer sur du velours lors de la présidentielle de 2024, en dénonçant "l’inflation de Biden". Aujourd’hui, il fait face à la même problématique que son prédécesseur. Depuis un peu plus d’un an, le président Trump vend à ses concitoyens "l’âge d’or de l’Amérique", mais peine à tenir sa principale promesse : la lutte contre l’inflation.

La dernière enquête Reuters/Ipsos montre que la cote de popularité de Donald Trump est tombée à son niveau le plus bas depuis le début de son second mandat (34%). Ce sont en particulier ses résultats économiques qui sont pointés du doigt. Seuls 22% des personnes interrogées approuvent sa gestion du coût de la vie.