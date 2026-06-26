Sur les marchés financiers, l'événement tectonique du jour n'est pas le report de l'introduction en bourse d'OpenAI, mais le lancement du processus d'introduction du Slip Français, dont le terme arrivera avec la cotation de son titre le 14 juillet prochain sur le marché Euronext Growth.

Entreprise à mission déterminée à "réinventer avec panache l'industrie textile française", soit un noble dessein qui, au premier abord, s'apparentait aussi à une cause perdue, Le Slip Français est en l'état contrôlé à hauteur des trois quarts de son capital par les fonds Experienced Capital - fondé par un ancien de SMCP - et 360 Capital Partners.

Post introduction en bourse, ces deux derniers seront à moins de 20% du capital, sinon totalement absents en cas d'exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Dans tous les cas, le fondateur Guillaume Gibaut et la directrice des opérations Léa Marie conserveront un sixième du capital, contre un cinquième aujourd'hui.

L'introduction en bourse du Slip Français intervient après une période difficile, marquée par la stagnation de son chiffre d'affaires depuis sept ans. Ajusté pour l'inflation, la contre-performance est donc douloureuse après l'expansion rapide durant les sept années qui précédèrent.

Elle explique peut-être que le groupe ait recours à une introduction en bourse plutôt qu’à une transaction privée avec un grand fonds de private equity, qui aurait pu financer son développement avec des moyens autrement plus considérables.

Le chiffre d'affaires du Slip Français atteignait 21,1 millions d'euros sur le dernier exercice fiscal 2025, contre 20,3 l'année précédente et 24 millions d'euros en 2020. Le résultat d'exploitation atteignait lui 1,2 million d'euros l’an dernier, avec un cash flow qui évoluait en territoire positif.

Arrivé au terme de la première phase de son développement, Le Slip Français s'est repositionné depuis deux ans sur un nouveau modèle de masse, avec des prix de vente divisés par deux et des volumes en forte hausse ; en parallèle était mise en opération l'usine Bonne Nouvelle, située à Aubervilliers.

Cette nouvelle stratégie, a priori bien inspirée, a permis de tripler le profit d'exploitation avant amortissements - ou EBITDA - en quelques trimestres, tout en gardant à l'esprit que celui-ci atteint 2,1 millions d'euros, et de relâcher la pression sur le besoin en fonds de roulement.

Entre 2027 et 2029, le groupe entend développer sa marque éponyme en la lançant dans les jeans, les sacs, les casquettes et le linge de lit, avec un objectif de doubler le chiffre d'affaires d'ici 2030. Existera-t-il réellement un public pour ces nouveaux produits sous la marque du Slip Français ? Cette question reste ouverte.

L'introduction en bourse se fait sur la base d'une valorisation préalable de 14 millions d'euros. Avec l'augmentation de capital de 5 millions d'euros et 3,5 millions d'endettement net, la valeur d'entreprise est de 22,5 millions d'euros pro forma, soit très grosso modo une fois le chiffre d'affaires et dix fois l'EBITDA.

Ces multiples sont plutôt dans le haut de la fourchette des valorisations observées en Europe de l'Ouest dans le secteur textile. D'aucuns les justifieront par la notoriété de la marque et le caractère singulier du site de production de Bonne Nouvelle, créé ex nihilo par Guillaume Gibaut et Léa Marie, avec vocation de servir de camp de base et d'usine modèle pour le renouveau d'une filière textile française autrement sinistrée.