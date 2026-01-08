Les indices boursiers ont fait une pause hier, rattrapés par quelques craintes sur les intentions des Etats-Unis au sujet de leurs voisins proches et lointains, de leurs alliés et de leurs ennemis. La politique interventionniste assumée de Washington pose de nouvelles questions et conduit les marchés financiers à revoir leur estimation du risque. A ce stade, on reste sur quelque chose d'assez diffus, mais c'est parce qu'il faut en général expliquer longtemps les choses à la Bourse pour qu'elle comprenne vite.

Après avoir démarré l'année en fanfare, les marchés financiers marquent un peu le pas. Exception faite des entreprises de la défense, dont la flambée continue, en particulier en Europe. Le (jeune) ETF d'Amundi dédié aux entreprises militaires européennes gagne près de 14% depuis le début de l'année. L'intervention des Etats-Unis au Venezuela pour déposer Nicolás Maduro n'avait pas beaucoup ému les milieux d'affaires jusqu'ici. Les choses sont en train de changer parce que la manifestation de puissance des Américains a des répercussions sur les intérêts chinois et russes, partenaires naturels du Venezuela. Pékin et Moscou ont condamné l'opération, naturellement, mais la question se pose maintenant de savoir si cela modifiera le comportement des deux capitales dans leurs interactions avec le reste du monde. Sur les dossiers en cours d'abord, comme les droits de douane et la guerre en Ukraine, mais aussi sur les interactions futures. Le cas de Taïwan est évidemment au cœur des préoccupations, avec une question lancinante : si les Etats-Unis estiment avoir le droit de supprimer les problèmes qu'ils ont identifiés dans leur arrière-cour, est-ce que la Chine n'a pas intérêt à saisir l'occasion pour faire la même chose autour de chez elle ?

Dans ce contexte, le secteur de l'armement semble avoir encore de beaux jours devant lui en Bourse. Donald Trump lui-même a fait savoir hier qu'il entendait accroître de 50% le budget de la défense aux Etats-Unis l'année prochaine. Et pas pour servir de bouclier au reste du monde, comme ce fut le cas depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Pour autant, les entreprises de la défense ont souffert aux Etats-Unis hier : le Président américain a accompagné son discours sur l'accroissement des dépenses militaires d'un sévère avertissement. Les industriels du secteur ont intérêt à faire des efforts pour soutenir les pays, et pas seulement sur les prix. Trump a menacé de leur interdire de verser des dividendes et de racheter leurs propres actions s'ils se montrent peu coopératifs.

Sur la plateforme de paris en ligne Polymarket, les thèmes liés de près ou de loin aux conséquences de la nouvelle politique américaine ont poussé comme des champignons : les USA frapperont-ils en Colombie, au Nigeria ou au Mexique ? Israël bombardera-t-il l'Iran ? Les USA achèteront-ils le Groenland d'ici la fin de l'année ? La Chine envahira-t-elle Taiwan en 2026 ? Ces hypothèses ont généralement des cotes assez faibles, mais c'était aussi le cas du Venezuela il n'y a pas si longtemps. Le principal enseignement de l'émergence de ces paris, c'est que le champ des possibles s'est accru et que le monde change. "Il y a des décennies où il ne se passe rien, et il y a des semaines où il se passe des décennies", pour ressortir la citation de Lénine, largement utilisée au début de l'année 2025 avec les premières mesures chocs annoncées par Donald Trump.

Il y a donc eu un léger regain de tension sur les marchés boursiers hier, ou plutôt un regain d'attention pour ce qui est en train de se passer en matière d'interventionnisme de la Maison Blanche, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur des frontières (en plus d'avoir menacé l'industrie de la défense, le Président américain a aussi affirmé qu'il allait interdire aux investisseurs institutionnels d'acheter des maisons individuelles pour éviter la surchauffe des prix).

En Europe, le Stoxx Europe 600 a reculé de 0,05%, pendant qu'aux Etats-Unis, le S&P 500 lâchait 0,34%. Pas grand-chose donc, mais la prudence est montée d'un cran.

Le rendement des obligations à 10 ans US a légèrement reculé après la publication d'indicateurs médiocres pour le marché de l'emploi, mais les paris d'évolution des taux de la Fed lors des réunions de janvier et de mars n'ont pas beaucoup évolué. Les investisseurs y verront sans doute plus clair dans les jours qui viennent avec la double annonce des données mensuelles sur l'emploi (vendredi) et de l'inflation de décembre (mardi prochain). Sur le front pétrolier, le Brent reste proche de 60 USD. Les traders ne savent pas trop sur quel pied danser au sujet de la mise sous tutelle américaine du Venezuela. Donald Trump aurait laissé entendre, selon le WSJ, qu'il souhaite voir le baril évoluer autour de 50 USD. Cette rumeur n'a pas fait flancher l'or noir, en tout cas pas à ce stade.

En Asie-Pacifique, le rouge est dominant, comme la veille. Le Japon et Hong Kong lâchent plus de 1%. L'Inde et Taiwan évoluent également dans le rouge. La Corée du Sud est stable, tandis que l'Australie sauve l'honneur en prenant 0,3% à la cloche. On attend des baisses à l'ouverture en Europe.

Le CAC 40 lâche ,02% à 8 217 points à l'ouverture. Le SMI cède 0,05% à 13 318 points. Le Bel 20 est stable à 5 225 points.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'accent sera mis sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et les chiffres de l'import export (14h30). Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Abivax : BTIG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 120 à 150 USD.

Adecco Group : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 24 CHF à 20 CHF.

Adyen : Wolfe Research passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 1 800 EUR.

Air Liquide : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 199 à 190 EUR.

Antofagasta : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 2400 à 2800 GBX.

Argan : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 82 EUR à 80 EUR.

Argenx : Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 950 à 1030 USD.

BNP Paribas : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 77,40 EUR à 103 EUR.

Boliden : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 480 à 530 SEK.

Carmila : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 22 à 18,50 EUR.

Catena : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 405 SEK à 440 SEK.

Covivio : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 65 à 58 EUR.

CTP : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 20,30 EUR à 21 EUR.

Dassault Aviation : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 310 à 330 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 305 à 330 EUR.

Ericsson : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 105 SEK à 97 SEK.

Engie : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 21 à 26 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10,10 à 12 EUR.

Galp Energia : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 15 à 12,20 EUR.

Gecina : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 120 à 110 EUR.

Hays : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 61 à 44 GBX.

Hermès International : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2264 à 2200 EUR.

Intertek Group : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 6000 GBX à 5000 GBX.

Ipsen : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 125 EUR.

Logitech International : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 à 94 CHF.

Montea : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 à 85 EUR.

National Bank Of Greece : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,40 EUR à 15,30 EUR.

OPMobility : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 11,10 à 13,50 EUR.

Rockwool : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 212 DKK à 240 DKK.

Randstad : Jefferies passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 45 à 26 EUR.

Renault : Oxcap Analytics démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 34 EUR.

Repsol : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13 à 19 EUR.

Rexel : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 28 à 32 EUR.

Safestore Holdings : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 682 GBX à 875 GBX.

Saint-Gobain : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 92 à 78 EUR.

Sika : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 180 à 190 CHF.

Solvay : Bernstein passe de surperformance à performance de marché et réduit l'objectif de cours de 29 EUR à 27 EUR.

Stellantis : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 12 EUR.

Technogym : Barclays initie la couverture avec une recommandation de pondération de marché et un objectif de cours de 13 EUR.

TotalEnergies : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 58 à 66 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 62 EUR à 61 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 100 EUR à 110 EUR.

Volvo : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 267 SEK à 333 SEK.

Valeo : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 12,20 à 13,50 EUR.

Warehouses De Pauw : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

LVMH annonce un remaniement des directions chez Givenchy et Christian Dior Couture.

L'Oréal émet un emprunt obligataire de 1,750 MdEUR sur 2, 3 et 6 ans.

Veolia émet 2,5 MdsEUR d'obligations sur 5, 8 et 12 ans.

Sodexo dégage une légère croissance au T1 fiscal et confirme que sa marge annuelle sera un peu moins élevée que celle de l'exercice précédent.

Dassault Aviation a livré 26 Rafale en 2025 et relève son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice.

Vallourec lance un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.

Ubisoft ferme son studio canadien d'Halifax.

Soitec a trouvé son nouveau directeur général.

OVH confirme ses objectifs annuels après le T1 fiscal.

Voltalia détenait fin 2025 une capacité totale de 3 554 MW dont 2 913 MW en exploitation.

TFF Group voit ses résultats reculer.

Theon finalise l'acquisition d'une participation minoritaire dans Exosens.

Abivax dispose de ressources jusqu'au T4 2027 et prévoit le dépôt d'une AMM aux USA fin 2026 pour obefazimod.

AB Science a obtenu un résultat prometteur avec la molécule AB8939 en combinaison chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) associée à un profil génétique très défavorable.

Les principales publications du jour : Sodexo, OVH, Gensight… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Le principal parti politique suisse soutient le compromis concernant le capital de l'UBS.

Pirelli est en pourparlers avec son principal actionnaire, le groupe chinois Sinochem, pour qu'il réduise sa participation au capital.

Aker Solutions va supprimer 500 postes en raison d'une baisse prévue de la charge de travail.

Marks & Spencer enregistre une hausse de ses ventes au troisième trimestre fiscal.

Greggs affiche une hausse de son chiffre d'affaires total pour l'exercice 2025.

Les actionnaires de TT Electronics rejettent l'offre de Cicor.

Dormakaba reçoit des commandes de plusieurs millions de francs de deux aéroports allemands.

Les principales publications du jour : Tesco…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.