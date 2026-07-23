4,01%. Le taux auquel la France emprunte à dix ans a brièvement franchi la barre des 4% ce matin, un niveau inédit depuis octobre 2008. Le rebond de l'énergie et les anticipations de resserrement monétaire ont décalé vers le haut l'ensemble des taux longs des pays développés.

Ce seuil ne déclenche pas, à lui seul, une crise de financement. Il change toutefois l'échelle du problème : à mesure que les anciennes obligations à bas taux arrivent à échéance, la hausse se diffuse dans le budget.

40 milliards d’euros en 2021. 78 milliards cette année. Jusqu’à 124 milliards en 2030.

Au-delà de la progression spectaculaire, ces chiffres racontent surtout le rétrécissement de la marge de manœuvre budgétaire française. Chaque milliard supplémentaire consacré aux intérêts est un milliard qui ne finance ni la défense, ni les infrastructures, ni l’éducation, ni la transition énergétique.

Encore faut-il comparer ce qui est comparable. Le montant de 2021 correspond approximativement à la charge de la dette de l'Etat, qui s’élevait à 37,8 milliards d’euros. Les 78 milliards attendus en 2026 et les 124 milliards projetés pour 2030 couvrent, eux, l’ensemble des administrations publiques, collectivités locales et Sécurité sociale comprises. La série n’est donc pas parfaitement homogène. Elle décrit néanmoins une tendance difficile à contourner : le coût de la dette est en train de devenir l’une des principales contraintes du budget français.

Figure 1 : Une trajectoire spectaculaire, mais avec des périmètres différents et un chiffre 2030 conditionnel.

124 milliards, une trajectoire conditionnelle

Les 78 milliards d’euros prévus en 2026 représentent environ 2,6% du PIB et une hausse proche de 12 milliards sur un an. Le Haut Conseil des finances publiques attribue cette progression au renouvellement de la dette à des taux plus élevés, ainsi qu’aux effets de l’inflation sur les obligations indexées. La Commission européenne retrouve le même ordre de grandeur.

Le chiffre de 124 milliards en 2030 vient du rapport remis le 15 juillet à Bercy par Xavier Jaravel, Xavier Ragot, Jean-Luc Tavernier et Natacha Valla. Leur exercice décrit une trajectoire à politique inchangée. En l’absence de nouvelles mesures, le déficit atteindrait 5,9% du PIB en 2027 puis 6,8% en 2030. La dette culminerait à 130,5% du PIB et les intérêts augmenteraient d’environ 46 milliards d’euros par rapport à 2026.

Ce scénario ne constitue donc pas une facture déjà imprimée. Il mesure la pente sur laquelle les finances publiques sont engagées lorsque les dépenses et les recettes continuent d’évoluer selon les règles actuelles. Les auteurs estiment qu’un ajustement budgétaire cumulé de 126 milliards d’euros d’ici à 2032 serait nécessaire pour stabiliser le poids de la dette. Plus l’effort est retardé, plus cela fera mal.

La dette progresse plus vite que son dénominateur

Au premier trimestre 2026, la dette publique française a atteint 3 536,1 milliards d’euros, soit 117,5% du PIB, contre 115,7% trois mois plus tôt. L’augmentation trimestrielle de 75,6 milliards doit néanmoins être interprétée avec précaution puisque la trésorerie des administrations publiques a elle aussi progressé. La dette nette a augmenté de 55,6 milliards, à 109,7% du PIB.

En 2025, le déficit public représentait encore 152,5 milliards d’euros, soit 5,1% du PIB. Il a diminué par rapport à 2024, mais le ratio d’endettement a tout de même progressé de plus de trois points. La France continue donc d’ajouter de la dette en période de croissance positive, sans avoir retrouvé de solde primaire équilibré.

Pour 2026, la Commission européenne prévoit un déficit total de 5,1% du PIB et des intérêts équivalant à 2,6% du PIB. Le déficit primaire (différence entre le toral et la charge d'intérêts) resterait proche de 2,5% de PIB : même avant de payer les intérêts, les administrations publiques dépensent encore sensiblement davantage qu’elles ne prélèvent. Et c’est là que le bât blesse.

Le dénominateur est donc tout aussi important que le numérateur. Une économie plus dynamique augmente les recettes et permet au PIB nominal de croître plus rapidement que la dette. Mais la croissance de la France reste molle. La Commission ne prévoit que 0,8% de croissance réelle en 2026 et 1,1% en 2027. Le climat des affaires publié ce matin par l’Insee s’est certes amélioré en juillet, à 97 points, son plus haut niveau depuis mars, mais reste sous sa moyenne de long terme fixée à 100.

Une remontée lente, mais déjà enclenchée

La France ne refinance pas ses 3 500 milliards d’euros de dette en une seule fois. La durée de vie moyenne de la dette négociable de l’État atteint environ huit ans et demi. Ce matelas protège le budget contre une transmission instantanée de la hausse des taux. Il transforme néanmoins le choc en processus graduel : chaque obligation ancienne arrivée à échéance est remplacée par une nouvelle émission généralement plus coûteuse.

Au 30 juin, la dette négociable de l’État atteignait 2 858 milliards d’euros et le taux moyen pondéré des OAT émises depuis le début de 2026 s’élevait à 3,46%. Le 23 juillet, l’OAT 10 ans a brièvement touché 4,01%, tandis que le TEC 10 publié par l’AFT s’établissait à 3,97%. Les coupons proches de zéro émis pendant la période d’argent presque gratuit quittent donc progressivement le portefeuille, remplacés par des titres portant des rendements nettement supérieurs.

À cela s’ajoutent les obligations indexées sur l’inflation. L’AFT prévoit qu’elles représentent environ 10% de ses émissions nettes à moyen et long terme en 2026. Lorsque l’inflation française ou européenne accélère, la charge d’indexation remonte rapidement, parfois avant même que les nouvelles émissions nominales aient eu le temps de se diffuser dans le coût moyen de la dette.

Figure 2 : La maturité moyenne amortit le choc immédiat, mais elle ne l’annule pas.

Les marchés ne ferment pas la porte

La France devra émettre 310 milliards d’euros d’OAT à moyen et long terme, nettes des rachats, en 2026. Le montant est considérable, mais les dernières adjudications montrent encore une demande abondante. Le 16 juillet, l’AFT a placé près de 14 milliards d’euros sur quatre maturités comprises entre 2029 et 2033, avec des taux de couverture allant de 2,64 à 3,11 fois les volumes offerts.

Le spread entre l’OAT française et le Bund allemand à dix ans atteignait environ 77 bps le 22 juillet, avec un rendement français de 3,94%. La prime de risque s’est installée à un niveau supérieur à celui qui prévalait avant les turbulences politiques de 2024, mais elle ne traduit pas aujourd’hui une perte d’accès au marché.

Cette distinction sépare un problème de soutenabilité budgétaire d’une crise de liquidité. Pendant la crise de la zone euro, plusieurs États ne parvenaient plus à couvrir leurs besoins de financement sur les marchés à un coût supportable et avaient dû recourir aux programmes du FESF ou du Mécanisme européen de stabilité. La France conserve une base d’investisseurs profonde, des adjudications régulières et une maturité moyenne longue.

Figure 3 : Le marché interroge de plus en plus la trajectoire actuelle de la dette française.

La BCE ne peut pas refaire l’arithmétique budgétaire

L’architecture de la zone euro offre aujourd’hui davantage de protections qu’en 2011. La BCE dispose notamment du Transmission Protection Instrument, le TPI, qui lui permet théoriquement d’acheter des obligations d’un pays confronté à des mouvements de marché désordonnés et injustifiés par ses fondamentaux.

Ce dispositif ne fonctionne pourtant pas comme un totem d’immunité. Son activation dépend du respect du cadre budgétaire européen, de l’absence de déséquilibres macroéconomiques graves, de la soutenabilité de la dette et de politiques économiques jugées saines. La BCE peut combattre une fragmentation injustifiée de la politique monétaire. Elle ne promet pas de neutraliser durablement une prime de risque provoquée par les fondamentaux budgétaires eux-mêmes.

La pause de la BCE peut ne pas durer

Le statu quo décidé aujou'dhui ne signifie pas que la BCE considère le risque dissipé. Après avoir relevé ses taux de 25 bps en juin, elle a maintenu le taux de dépôt à 2,25 %, tout en soulignant que le plein effet inflationniste du choc énergétique restait à venir. Elle pourrait être amenée à resserrer de nouveau sa politique si l’envolée du pétrole et du gaz se prolongeait, se diffusait dans l'économie, alimentait les salaires ou commençait tout simplement à désancrer les anticipations d’inflation. Pour la France, ce scénario ajouterait une contrainte supplémentaire.

Le risque prend la forme d’un étau

Le principal danger réside moins dans une adjudication ratée demain matin que dans l’accumulation de contraintes. Une charge d’intérêts plus élevée creuse le déficit. Le déficit alimente de nouvelles émissions. Ces émissions sont refinancées à leur tour à des taux supérieurs. Les marges disponibles pour investir dans la défense, les infrastructures, l’éducation ou la transition énergétique diminuent en parallèle.

Le mouvement peut s’autoalimenter si les investisseurs doutent de la capacité politique du pays à stabiliser sa dette. Une prime de risque plus élevée accélérerait alors la remontée des intérêts, exigeant un ajustement budgétaire encore plus important. Le marché ne crie pas encore à la panique, mais il regarde désormais les comptes avec moins de complaisance.

Le tableau de bord à suivre:

le déficit primaire,

le coût moyen des nouvelles émissions,

le spread OAT-Bund,

les taux de couverture des adjudications

et l’écart entre la croissance nominale et le taux d’intérêt effectif de la dette.

Une détérioration simultanée de ces indicateurs signalerait un changement de nature du problème.

À surveiller demain

Les premières estimations des PMI de juillet seront publiées à 9h15 pour la France et à 10h pour la zone euro. Elles permettront de mesurer l’impact du choc énergétique et des tensions géopolitiques sur l’activité privée. Une nouvelle contraction affaiblirait les perspectives de croissance et compliquerait mécaniquement la stabilisation du ratio dette-PIB.

À midi, l’Insee publiera également ses enquêtes trimestrielles sur la promotion immobilière et les travaux publics. Ces deux secteurs offrent une lecture utile de l’investissement, de la commande publique et de la sensibilité de l’économie française aux conditions de financement.

Les 124 milliards restent une projection conditionnelle, mais chaque année d’inaction rapproche cette projection du budget.

Sources :

Legifrance, Minitère des Finances, Insee, Agence France Trésor, BCE, SPGlobal, ESM, l'Agefi