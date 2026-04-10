Le coût de la fermeture de SATORP pour TotalEnergies selon AlphaValue
Selon le bureau d'études Alphavalue, TotalEnergies annonce que la raffinerie saoudienne SATORP sera fermée pour une durée indéterminée suite aux récentes frappes contre les infrastructures pétrolières. Il s'agit d'une installation majeure de conversion profonde d'une capacité de 460 000 barils par jour (bpj), transformant le brut lourd en diesel, essence et carburéacteur. SATORP est l'une des plateforme de raffinage les plus complexes au monde. Opérationnelle depuis 2014, cette coentreprise (JV) détenue à 62,5% par Saudi Aramco et à 37,5% par TotalEnergies couvre une part importante des besoins domestiques en carburant de l'Arabie Saoudite.
Une fermeture prolongée provoquerait des pénuries locales, une hausse des coûts d'importation et porterait atteinte à l'autosuffisance du royaume en matière de raffinage.
Impact financier et logistique
"Sur la base d'une marge de raffinage nette de 10 dollars/baril et de la participation de 37,5 % de TotalEnergies, une fermeture de six mois représenterait une perte d'EBITDA d'environ 315 MUSD de dollars pour le groupe (soit moins de 1% de ses bénéfices globaux)", estime Alphavalue.
Bien qu'une capacité de substitution existe théoriquement via le réseau de raffinage de la mer Rouge, celle-ci est sévèrement limitée en pratique :
- plusieurs installations de la mer Rouge ont été touchées par la même vague de frappes. - Ras Tanura (550 000 bpj), la solution de repli naturelle, est à l'arrêt depuis le 2 mars.
- L'East-West Pipeline, artère critique pour acheminer le brut de la province orientale vers l'ouest, a été directement touché, réduisant son débit d'environ 700 000 bpj.
Un secteur aval sous haute tension
Pour Alphavalue, en outre, les raffineries de la mer Rouge ne possèdent pas la capacité de conversion totale de SATORP et ne peuvent pas traiter massivement du brut lourd au pied levé.
Le secteur aval saoudien est désormais sous une pression extrême :
- capacité de production totale en baisse d'environ 600 000 bpj sur plusieurs gisements.
- quatre sites de raffinage majeurs perturbés simultanément.
- exportations de GPL/LGN (gaz de pétrole liquéfiés/liquides de gaz naturel) affectées par des incendies dans les centres de traitement côtiers.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,3%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2025, de 14 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (39,1%) : exploitation, à fin 2025, de 12 775 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (9,7%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (5%) : notamment gaz naturel liquéfié (43,9 millions de tonnes vendus en 2025), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,8%) : 2,5 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2025 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (22,8%), Europe (45%), Afrique (10%), Amérique du Nord (7,2%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.