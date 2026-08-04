Worldline vient de rebondir de plus de 30% en quelques jours, après avoir publié des résultats jugés encourageants. Malgré cette embellie, l'action affiche toujours près de 80% de baisse depuis le début de l'année, ce qui en fait la pire performance, et de loin, du SBF 120.

Pour illustrer le désamour entre Worldline et la communauté financière, on peut citer le chiffre de 1%. Worldline fait partie des 1% d'actions les plus mal considérées par les analystes dans le monde, avec 2 avis positifs sur 14 recommandations, selon les données Zonebourse / S&P Capital IQ.

Il faut dire que l'entreprise n'a pas épargné grand-chose à ses actionnaires ces dernières années : avertissements à répétition, scandales, dépréciations, j'en passe et des meilleures.

Pour rafraîchir la mémoire de certains d'entre vous, je rappelle que Worldline est un spinoff d'Atos, dont le principal fait d'armes est d'avoir fait partie du CAC 40 entre mars 2020 et décembre 2023. A l'époque, l'entreprise avait le vent en poupe grâce à son appartenance à l'univers des fintechs, portées au pinacle durant l'époque Covid, quand il fallait tout faire à distance. Le marché s'était pris de passion pour ces acteurs hybrides, qui promettaient de reléguer au placard les financières traditionnelles tout en étant valorisées comme des éditeurs de logiciels américains.

Dans les paiements, l'époque a accouché d'un joyeux bazar. On a eu droit en même temps à Adyen, success-story malheureusement surpayée, et Wirecard, gigantesque arnaque permise par la complaisance scandaleuse des autorités allemandes. Et entre les deux, Worldline, un dossier à la gestion cataclysmique, qui a réalisé le tour de force d'enchaîner cinq années de performances négatives en bourse, dont la plus douce fut une chute de 25% en 2022 et la plus sévère une plongée dans les abysses de 81% en 2025.

2026 était d'ailleurs bien partie pour étriller une nouvelle fois les actionnaires de la société, avec -84% au compteur en sept mois de Bourse. Mais la dernière publication a peut-être arrêté le couteau qui tombe.

La fintech européenne a eu du mal à digérer la période post-covid

Ce qui a changé

Commençons par ce qui n'a pas changé lors de la publication des résultats semestriels, la semaine dernière. La société n'est pas encore sortie de sa spirale de déceptions, puisqu'elle a abaissé son objectif de chiffre d'affaires annuel. En revanche, elle a relevé ses prévisions de free cash-flow 2026, ce qui, en l'occurrence, équivaut à projeter des pertes plus légères que prévu. Oui, on n'est clairement pas encore dans une optique d'explosion haussière des bénéfices, mais c'est déjà ça.

Quand on perd de l'argent depuis plusieurs années, la capacité à réduire les coûts, ça compte. D'où le regain d'intérêt du marché pour cette histoire boursière salement cabossée (-99% sur trois ans, soit une performance digne des pires penny stocks abreuvées aux financements dilutifs). L'un des deux analystes qui ont adopté un avis positif estime que l'embellie sur le free cash-flow est un pas dans la bonne direction. Un de ses homologues, toujours neutre sur le titre, reconnaît que les résultats meilleurs que prévu sont "particulièrement impressionnants" compte tenu de l'évolution des revenus.

A ce stade, il faudra se contenter de cela. Le retour à une génération de trésorerie positive n'aura lieu que l'année prochaine, si tout se passe comme prévu. Le bénéfice net, lui devrait attendre 2029 pour devenir positif. Autant dire qu'on est encore dans un pari qui repose pour beaucoup sur le postulat, souvent invalidé, que ce qui a beaucoup baissé peut beaucoup remonter.

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