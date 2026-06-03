Le crédit privé fait trembler les géants de l'alternatif

Les grands gestionnaires d'actifs alternatifs décrochent mercredi à Wall Street, dans le sillage de nouvelles inquiétudes sur le crédit privé. Blackstone, KKR, Blue Owl et Ares cèdent autour de 4% à 5% en séance, alors que les investisseurs attendent les prochaines mises à jour sur les demandes de rachat dans les fonds non cotés de crédit privé.

La nervosité a été ravivée par Cliffwater, dont le fonds phare de crédit privé, d'environ 31,3 MdsUSD, a enregistré des demandes de retrait équivalentes à 17% des parts au deuxième trimestre, contre 14% au premier trimestre. Ces niveaux dépassent largement les fenêtres de liquidité habituelles, souvent plafonnées à 5% par trimestre, ce qui pousse plusieurs gérants à limiter les rachats afin d'éviter des ventes forcées d'actifs.



Cette correction boursière met en lumière la principale fragilité d'un marché qui a fortement grossi depuis la remontée des taux et le retrait partiel des banques du financement des entreprises moyennes. Les fonds offrent une exposition à des prêts privés potentiellement rémunérateurs, mais les actifs sous-jacents restent peu liquides, souvent opaques, difficiles à valoriser rapidement et parfois exposés à des emprunteurs fragiles, notamment dans le logiciel, où l'intelligence artificielle alimente des interrogations sur certains modèles économiques.



L'inquiétude dépasse aussi le seul crédit privé, puisque Partners Group a plafonné les rachats d'un fonds evergreen de private equity, un véhicule à durée indéterminée permettant aux investisseurs d'entrer et de sortir périodiquement. Le risque tient désormais à une possible réaction en chaîne. Lorsque les demandes de rachat dépassent les poches de liquidité disponibles, les fonds peuvent être contraints de limiter les sorties, ce qui nourrit la méfiance des investisseurs et peut provoquer de nouvelles demandes de retrait. Pour les grands gestionnaires d'actifs alternatifs, l'enjeu est donc de montrer que ces tensions restent localisées, sans fragiliser les fonds evergreen devenus l'un des principaux relais de croissance auprès des particuliers fortunés.