Le cuivre bat un record historique sur fond de spéculation et de doutes sur la demande

Le prix du cuivre a atteint ce mercredi un sommet historique à 13 407 dollars la tonne sur le London Metal Exchange, avant de redescendre autour des 13 240 dollars. Cette flambée est alimentée par un fort afflux de capitaux spéculatifs, dans un contexte marqué par des inquiétudes monétaires et une recherche accrue d'actifs tangibles. Sur un an, le métal rouge a gagné 44%, porté par des tensions sur l'offre mondiale, des interruptions dans plusieurs mines, et des flux logistiques détournés vers les États-Unis face à d'éventuelles hausses tarifaires.



Malgré cet engouement boursier, certains analystes mettent en garde contre une éventuelle déconnexion entre les cours et la demande réelle. Des signes de faiblesse apparaissent, notamment du côté des importations chinoises, suggérant que les prix élevés pourraient déjà freiner la consommation industrielle. En Chine, le contrat le plus actif sur le Shanghai Futures Exchange a lui aussi atteint un record à 105 650 yuans la tonne, avant de clôturer à 104 120 yuans (environ 14 932 dollars), en hausse de 0,9%.