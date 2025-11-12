Les cours du cuivre ont enregistré une hausse de 0,9% mercredi, atteignant 10 924 dollars la tonne au London Metal Exchange, soutenus par les anticipations d’un accord mettant fin au shutdown américain. La perspective d’un redémarrage de la publication des données économiques aux États-Unis, essentielles pour les décisions de la Fed sur les taux d’intérêt, a favorisé l’optimisme des marchés. Un affaiblissement du dollar, en cas de politique monétaire plus souple, rendrait par ailleurs les métaux plus attractifs à l’international.

Les investisseurs attendent également les chiffres du crédit en Chine, alors que des prévisions de baisse du financement social total pèsent sur les perspectives de la demande industrielle. Le mois dernier, le cuivre avait atteint un record à 11 200 dollars, soutenu par des perturbations de l’offre, notamment en Indonésie. En parallèle, les marchés du zinc restent sous tension : les stocks mondiaux sont au plus bas et les livraisons vers les entrepôts du LME peinent à se concrétiser faute de disponibilité physique.