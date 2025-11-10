Les prix du cuivre ont enregistré une hausse de 1% lundi, atteignant 10 818,50 dollars la tonne sur le London Metal Exchange, portés par les avancées vers la fin du blocage budgétaire américain et par des signes de reprise économique en Chine. Depuis le début de l’année, le cuivre s’est apprécié de 23%, atteignant un record historique à 11 200 dollars fin octobre. Les marchés ont salué l’examen par le Sénat américain d’une mesure visant à rouvrir le gouvernement fédéral, ravivant l’appétit pour le risque sur les marchés de matières premières.

La perspective d’un accord à Washington, combinée à des données économiques décevantes aux États-Unis, renforce les anticipations de baisse des taux d’intérêt, un facteur favorable aux métaux industriels. En parallèle, en Chine, principal consommateur mondial de cuivre, les prix ont progressé de 0,6% à la Bourse de Shanghai. Le retour à une légère inflation et l’accalmie sur la déflation industrielle ont également soutenu les cours, sur fond d’une demande jugée toujours résiliente de la part des utilisateurs finaux.