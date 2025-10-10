Les cours du cuivre ont chuté vendredi, pénalisés par les déclarations du président américain Donald Trump évoquant une hausse massive des droits de douane sur les importations chinoises. Sur le London Metal Exchange, le cuivre à trois mois a perdu 3,8% à 10 450 dollars la tonne, après avoir frôlé la veille son record de 11 104,50 dollars. Ces propos ont ravivé les inquiétudes d’un nouvel épisode de guerre commerciale entre Washington et Pékin, alors que la Chine a durci ses restrictions sur les exportations de terres rares et de semi-conducteurs.

Cette montée des tensions survient dans un contexte déjà tendu sur le marché des métaux. Depuis fin septembre, les prix du cuivre avaient été soutenus par les craintes sur l’offre après la déclaration de force majeure de Freeport sur sa mine de Grasberg en Indonésie et la baisse de 25% de la production d’août du chilien Codelco. Mais l’absence de reprise nette de la demande limite désormais tout rebond durable, selon les analystes. Le cuivre reste tributaire de la vigueur du secteur industriel, notamment dans l’énergie et la construction.

En Chine, premier consommateur mondial, les stocks surveillés par la Shanghai Futures Exchange ont augmenté de 15% depuis la fin septembre, tandis que la prime de Yangshan est restée stable à 49 dollars la tonne, proche de son plus bas niveau depuis août. L’ensemble du marché des métaux a suivi la même tendance : le plomb a reculé de 0,8%, l’aluminium de 1,9%, le zinc de 0,6%, le nickel de 2,1% et l’étain de 4%.