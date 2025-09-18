Les cours du cuivre ont fléchi jeudi dans le sillage de la décision de la Réserve fédérale américaine de réduire ses taux d’un quart de point, tandis que le dollar s’est raffermi. Sur le London Metal Exchange, le contrat à trois mois a cédé 0,5% à 9.943 dollars la tonne à 16h GMT, après un creux à 9.917 dollars, son plus bas niveau depuis le 10 septembre. Lundi encore, le métal rouge avait atteint un sommet de 15 mois.

La Fed a indiqué prévoir deux nouvelles baisses en octobre et décembre, mais Jerome Powell a précisé qu’il ne fallait pas attendre d’assouplissement plus marqué. Le billet vert a progressé de 0,6% à 97,46 points, rendant les matières premières libellées en dollars plus coûteuses pour les acheteurs étrangers. Selon Dan Smith, de Commodity Market Analytics, le repli du cuivre résulte aussi de facteurs techniques : le cours a échoué à trois reprises à franchir la résistance des 10.160 dollars, signalant un risque de correction.

Sur le reste du marché des métaux de base, l’aluminium a gagné 0,3% à 2.690 dollars, soutenu par l’arrêt de la production d’une usine de recyclage de Novelis (Hindalco) dans l’État de New York après un incendie. Le métal léger avait déjà atteint mardi 2.720 dollars, un plus haut de six mois. Le zinc et le nickel ont reculé de 1%, le plomb de 0,3% à 2.006 dollars, tandis que l’étain a chuté de 2%, tombant à son plus bas depuis le 22 août.