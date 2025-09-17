Les cours du cuivre ont reculé mercredi, atteignant leur plus bas niveau en une semaine, alors que les investisseurs réduisaient leurs positions à la veille d’une décision très attendue de la Réserve fédérale américaine. À la Bourse des métaux de Londres (LME), le contrat à trois mois a cédé 1,3% à 9.999 dollars la tonne vers 16h GMT, tout en se maintenant au-dessus de sa moyenne mobile à 21 jours. Lundi, le métal avait atteint 10.192,50 dollars, son plus haut en quinze mois.

Selon Alastair Munro, stratège chez Marex, la pression vient d’un manque d’acheteurs systématiques et de signaux techniques de vente, la Chine adoptant une position vendeuse cette semaine. La production chinoise de cuivre a par ailleurs bondi de 15% sur un an en août, accentuant les inquiétudes sur la demande. Les opérateurs attendent désormais les indications de la Fed sur le rythme futur des baisses de taux, dans un contexte de dollar en repli de 10% depuis le début de l’année et d’un marché du travail américain qui montre des signes de ralentissement.

Sur le reste du marché des métaux de base, l’aluminium a perdu 1,1% à 2.686 dollars la tonne, après un sommet de six mois atteint mardi. Le zinc a reculé de 1,7% à 2.941 dollars, l’étain de 1,4% à 34.380 dollars et le nickel de 0,1% à 15.405 dollars, tandis que le plomb a légèrement progressé de 0,2% à 2.013 dollars. Des tensions techniques ont brièvement été observées sur le marché de l’aluminium, avec une prime sur le comptant à son plus haut depuis mars avant de retomber, reflétant des positions longues dominantes sur les contrats de septembre.