L'essentiel :

- Le cuivre perd 1,36 % sur le London Metal Exchange à 13 463 $ la tonne.

- La production chinoise de cuivre raffiné augmente de 2,2 % sur un an.

- L'aluminium chute de 3,54 % sur le LME, affecté par des tensions sur l'offre et une hausse de la production chinoise.



Le cours du cuivre a reculé mardi, impacté par les inquiétudes liées aux hausses de taux d'intérêt attendues de la Réserve fédérale américaine, ainsi que par le renforcement du dollar. Sur le London Metal Exchange, le cuivre à trois mois a perdu 1,36 % pour s'établir à 13 463 $ la tonne métrique à 07h01 GMT. Sur le Shanghai Futures Exchange, le contrat le plus échangé a diminué de 1,07 % à 103 580 yuans (15 277,29 $) la tonne.



La production de cuivre raffiné en Chine a progressé de 2,2 % sur un an, atteignant 1,26 million de tonnes selon le Bureau national des statistiques. Par ailleurs, la hausse des taux d'intérêt américains, liée à une inflation persistante et à la politique plus offensive de la Fed, alourdit les coûts d'emprunt et freine l'activité économique, ce qui pèse sur les métaux industriels.



L'aluminium a enregistré une baisse de 3,54 % sur le LME et de 2,23 % sur le SHFE. Cette chute intervient alors que le conflit en Iran perturbe les expéditions via le détroit d'Ormuz et réduit la production dans le Golfe, bien que la production mondiale d'aluminium primaire ait augmenté de 3,5 % sur un an pour atteindre 6,2 millions de tonnes en mai, soutenue par la production chinoise.



Les exportations chinoises de fils d'aluminium câblés ont plus que triplé entre avril et mai pour atteindre 50 224 tonnes. Parmi les autres métaux sur le LME, le zinc a chuté de 2,16 %, le plomb de 1,04 %, le nickel de 2,25 % et l'étain de 3,87 %. Sur le SHFE, le zinc a reculé de 0,63 %, le plomb de 0,15 %, le nickel de 1,68 % et l'étain de 4,1 %.



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