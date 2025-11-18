Le cours du cuivre a poursuivi son repli mardi, enregistrant une troisième séance consécutive de baisse sur le London Metal Exchange, dans un contexte de prudence généralisée sur les marchés. Le contrat de référence à trois mois a cédé 0,8% à 10 690 dollars la tonne, après avoir touché un plus bas de 10 660,50 dollars, son niveau le plus faible depuis le 5 novembre. Cette baisse s’inscrit dans un climat de nervosité, alimenté par les doutes sur la valorisation des grandes valeurs technologiques et le recul des anticipations d’un nouvel assouplissement monétaire par la Réserve fédérale.

Le cuivre, métal stratégique pour les secteurs de l’électronique et de la transition énergétique, perd désormais 4,5% par rapport à son sommet historique du 29 octobre. Si certains acteurs y voient un simple ajustement technique, la correction intervient alors que Freeport-McMoRan a annoncé la reprise progressive de la production à grande échelle sur la mine indonésienne de Grasberg, à partir du deuxième trimestre 2026. Sur le marché au comptant, la décote de 39 dollars par rapport au contrat à trois mois indique une absence de tensions immédiates sur l’offre.

La demande reste modérée en Chine, principal consommateur mondial, comme en témoigne la prime Yangshan, tombée à 32 dollars, son plus bas niveau depuis juillet. L’environnement reste marqué par les incertitudes liées à la politique monétaire américaine, renforcées par le report du rapport mensuel sur l’emploi en raison du shutdown gouvernemental.