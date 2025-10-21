Les prix du cuivre ont reculé mardi sur le London Metal Exchange, le contrat à trois mois cédant 0,5% à 10 635 dollars la tonne, sous l’effet d’un dollar renforcé et de signes de ralentissement de la demande en Chine. L’indice de prime de Yangshan, indicateur clé des importations chinoises, a chuté de 38% en un mois, tombant à son plus bas niveau depuis juillet. Le récent pic des prix du cuivre à 11 000 dollars le 9 octobre semble avoir découragé les acheteurs, alors que les flux commerciaux demeurent limités dans une période jugée creuse par les analystes.

La baisse reste toutefois contenue par la diminution des stocks disponibles sur le LME, désormais à leur plus bas niveau depuis juillet avec 127 350 tonnes, après de nouvelles annulations de lots à destination de la Corée du Sud. Sur les autres métaux, le zinc a progressé de 0,5% à 2 992 dollars la tonne, porté par une tension marquée sur les disponibilités à court terme, alors que la prime du contrat spot a atteint un niveau record. L’aluminium a gagné 0,2% à 2 782 dollars, dans l’attente d’un possible accord commercial entre les États-Unis et le Canada. Le plomb est resté stable, l’étain a légèrement avancé (+0,4%) et le nickel a reculé de 0,3%. Les marchés restent attentifs aux prochaines discussions entre Washington et Pékin prévues en amont d’un sommet bilatéral à Séoul.