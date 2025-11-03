Les cours du cuivre ont légèrement baissé lundi, pénalisés par un ralentissement de l’activité industrielle en Chine et par un renforcement du dollar. À 17h01 GMT, le métal rouge s’échangeait à 10 853 dollars la tonne sur le London Metal Exchange, en repli de 0,3%. Ce recul intervient après un sommet historique atteint la semaine précédente à 11 200 dollars, alimenté par des craintes de pénuries. Les inquiétudes persistantes sur l’offre, notamment en Indonésie, au Chili et en Afrique, ont toutefois limité l’ampleur de la correction.

L’économie chinoise, premier débouché mondial du cuivre, a montré des signes de ralentissement en octobre, avec une baisse des commandes et de la production. Cette tendance serait en partie liée à l’incertitude provoquée par la menace de nouveaux droits de douane américains sur les importations chinoises. La prime de Yangshan, indicateur clé de la demande chinoise, a chuté à 36 dollars la tonne, contre 100 dollars en mai, signalant un net recul des besoins d’importation.

Le renforcement du dollar a également pesé sur les cours, après que Jerome Powell a laissé entendre qu’une baisse de taux pourrait être compromise en raison du manque de données économiques lié à la fermeture partielle de l’administration américaine. Sur les autres métaux, le zinc s’est distingué avec une hausse de 1,5% à 3 103 dollars la tonne, porté par des stocks historiquement bas. L’aluminium, le plomb et l’étain ont affiché des évolutions modérées, tandis que le nickel a reculé de 0,7%. Malgré un contexte de production sous tension, Goldman Sachs continue d’anticiper un léger excédent du marché du cuivre d’ici 2026, avec un prix cible de 10 500 dollars la tonne.