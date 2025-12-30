Sur les écrans du London Metal Exchange (LME), le cuivre flambe. À plus de 12 000 dollars la tonne, le cuivre inscrit un plus haut historique. Sur l’année, la hausse flirte avec +40%, soit la plus forte progression annuelle depuis 2009. Zoom sur le métal rouge.

Le cours du cuivre en 2025 au London Metal Exchange (LME).

Cours du cuivre en 2025

LME

Le déclencheur : la menace tarifaire américaine

Tout commence par un mot toxique pour les chaînes d’approvisionnement : tarifs douaniers. En juillet dernier, Donald Trump avait annoncé qu’il envisageait d’imposer un droit de douane de 50% sur les importations de cuivre, dans l’espoir de voir s’installer des usines sur le sol américain. À Washington, Donald Trump remet donc le cuivre au cœur d’une logique de puissance. L’objectif affiché : rapatrier de la transformation (raffinage, semi-finis) et réduire une dépendance jugée stratégique.

Naturellement, d’énormes quantités de cuivre ont afflué par la suite aux États-Unis, étant donné que les importateurs se sont précipités pour s'approvisionner avant l'imposition de droits de douane sur le cuivre par l'administration Trump.



Importation de cuivre aux États-Unis

Financial Times

Pour l’instant, les cathodes de cuivre, c’est-à-dire des plaques de cuivre très pur (en général 99,99 %) utilisées comme produit final standardisé dans l’industrie, sont épargnées, mais selon Goldman Sachs, la probabilité de mise en place de ces droits de douane, au cours du premier semestre 2026, est de 55%, d’où la spéculation sur les cours du cuivre.

En parallèle, les risques liés à l'approvisionnement, longtemps redoutés par le marché, se sont concrétisés cette année. Un accident mortel dans la deuxième plus grande mine de cuivre au monde en Indonésie, une inondation souterraine en République démocratique du Congo et une explosion mortelle dans une mine au Chili ont tous freiné la production mondiale.

En toile de fond, le cuivre est devenu hautement stratégique : il est omniprésent dans les technologies liées à la transition énergétique : véhicules électriques, batteries, panneaux solaires, réseaux de transport d’électricité, éoliennes terrestres et offshore mais aussi dans l'essor de la construction de centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle. La demande s’accentue dans un contexte où l’offre peine à suivre. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les mines actuellement en exploitation, ainsi que les projets censés entrer en production d’ici la fin de la décennie, ne permettront de couvrir que 70% de la demande mondiale en 2030. Sur la même période, la demande de cuivre devrait être multipliée par 1,5 selon l’Agence.

La planète ne manque pas de cuivre “en théorie”. Mais concrètement, ouvrir une mine, c’est : permis, eau, énergie, routes, tensions sociales, fiscalité, géologie… et souvent une décennie avant de produire à grande échelle.

À plus long terme, l’inquiétude n’est pas une simple “pénurie” ponctuelle : c’est la peur d’un déficit structurel. Certaines analyses relayent une trajectoire où la demande liée à l’électrification pourrait croître fortement d’ici 2030.

L’Agence internationale de l’énergie, de son côté, insiste sur un point clé : même avec des projets annoncés, l’écart peut rester significatif à horizon décennal — d’où l’intérêt pour le recyclage et l’efficacité matière, mais aussi l’idée que la contrainte d’offre peut devenir un thème macro à part entière. Derrière la hausse des prix, il y a une réalité très simple : le cuivre est concentré.

Selon l’USGS (données 2023), la production minière place :

Chili : 5,25 millions de tonnes (Mt)





5,25 millions de tonnes (Mt) RDC (Congo-Kinshasa) : 2,93 Mt





2,93 Mt Pérou : 2,76 Mt





2,76 Mt Chine : 1,82 Mt





1,82 Mt États-Unis : 1,13 Mt

Commodity Statistics and Information (USGS)

