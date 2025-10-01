Les prix du cuivre ont légèrement progressé mercredi, portés par des perturbations dans la production minière et par le recul du dollar dans un contexte de fermeture partielle du gouvernement américain. À 9h30 GMT, le contrat trois mois coté au London Metal Exchange gagnait 0,3% à 10 294,50 dollars la tonne. L’absence des opérateurs chinois, en congé pour la Fête nationale jusqu’au 8 octobre, pourrait accentuer la volatilité à court terme, mais les analystes de Sucden Financial estiment que la tendance reste favorable aux hausses.

Les tensions sur l’offre demeurent un facteur clé. Freeport-McMoRan a déclaré la force majeure sur sa mine indonésienne de Grasberg, tandis qu’au Chili, la production a chuté de 9,9% en août sur un an, sa plus forte baisse en plus de deux ans. Un accident survenu dans une mine de Codelco et le rejet par les superviseurs de Los Pelambres d’une offre contractuelle, ouvrant la voie à une grève, accentuent les inquiétudes. Les cours butent néanmoins sur une résistance technique à 10 500 dollars la tonne.

La faiblesse du billet vert, tombé à un plus bas d’une semaine face à un panier de devises, a également contribué à soutenir les métaux de base, en les rendant plus attractifs pour les acheteurs internationaux. Sur le LME, l’aluminium et le zinc gagnaient 0,2% à respectivement 2 684,50 dollars et 2 964 dollars la tonne, le plomb progressait de 0,1% à 1 990,50 dollars, l’étain bondissait de 0,8% à 35 605 dollars, son plus haut depuis avril, tandis que le nickel cédait 0,4% à 15 180 dollars.